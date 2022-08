Biedronka Home: sklep internetowy już otwarty! Czy warto skorzystać?

Nadszedł długo wyczekiwany moment, Biedronka rusza z własnym internetowym sklepem! Oto wszystko co wiemy o nowej platformie.

Biedronka Home

Niespełna dwa tygodnie temu informowaliśmy o pogłoskach dot. nadchodzącego sklepu internetowego sieci sklepów Biedronka. Omówiliśmy wówczas testową wersję strony, wraz z uwzględnieniem występujących kategorii i kilku podstawowych zasad sprzedaży. Wygląda na to, że oficjalna wersja pokrywa się z naszymi oczekiwaniami, a nawet i może wychodzić im naprzeciw. Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie, sklep internetowy będzie obejmował wyłącznie artykuły przemysłowe. Z tego co udało się nam ustalić, płatności będą możliwe poprzez PayU, Blik, paybylink oraz karty takie jak Mastercard, Visa oraz Maestro. Nasze zamówienia będą realizowane przez firmy kurierskie z dostawą pod drzwi lub do wybranego paczkomatu. Co istotne, do korzystania z serwisu niewymagana jest rejestracja - użytkownicy bez konta lojalnościowego będą mogli w pełni korzystać z internetowych zamówień.

W chwili otwarcia, w sklepie będzie dostępnych ponad 1200 produktów z rozmaitych kategorii takich jak AGD, RTV oraz elektronika. W każdą środę oraz niedzielę będą odbywać się cykliczne akcje pod hasłem HITY CENOWE. Na tę chwilę, Biedronka uchyliła rąbka tajemnicy i przedstawiła kilka nadchodzących akcji tematycznych, a w tym m.in. Dla domowych majsterkowiczów oraz Czysty dom to szczęśliwy dom.

fot. PCWorld

