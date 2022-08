Biedronka Home – sklep online: tania elektronika. Przeglądamy ofertę [30.08.2022]

Sklep internetowy Biedronki już działa! Jest pełen funkcjonalnej elektroniki w bardzo dobrych cenach. Sprawdź, co ciekawego tam znaleźliśmy!

Ruszył sklep online Biedronka Home. Znajdziemy w nim różne gadżety i akcesoria elektroniczne, a także sprzęty kuchenne oraz urządzenia przydatne podczas domowych porządków. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej ofercie Biedronki. Zobacz, co tam znaleźliśmy!

HYKKER GŁOŚNIK BLUETOOTH, 10W

Głośnik ma praktyczny uchwyt, ułatwiający przenoszenie. Ma uszczelnione przyciski, porty ładowania, czytnik kart i port USB, dzięki czemu urządzenie nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Bateria wystarcza na 5 godzin użytkowania. Odtwarza dźwięk z różnych źródeł, w tym: telefon, nośnik USB, karta micro SD oraz radio FM.

Materiał: Tworzywo sztuczne, metal, tkanina

Kolor: Czarny

Wymiary: 9 x 9 x 15,3 cm

Sposób użycia: Produkt do uzytku wewnątrz i na zewnątrz

Waga: 0,508 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: głośnik; przewód USB - micro USB; przewód Mini jack 3.5 mm

Moc: 10 W

Pojemność baterii: 1200 mAh

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Bateria

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Napięcie: 5 V

Wejścia: mini jack 3,5mm, micro USB, USB

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Instrukcja obsługi: TAK

Cena: 59,90 zł Sprawdź

TCL SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE DOUSZNE MOVEAUDIO S106

Czas pracy tych słuchawek to aż 6 godzin słuchania i aż 20 godzin z etui ładującym. W zestawie znajdziemy 3 pary miękkich, silikonowych końcówek w różnych rozmiarach. Słuchawki cechują się odpornością na wodę i pot.

Materiał: plastik

Kolor: biały

Wymiary: słuchawka 26,16 x 18,32 x 32,07 mm, etui 58 x 47 x 23 mm

Ilość elementów: dziewięć

Opis elementów: słuchawka x 2, etui, kabel ładowania USB-C, skrócona instrukcja obsługi, ulotka o bezpieczeństwie użytkowania, 3 pary końcówek silikonowych

Pojemność baterii: etui 350 mAh, słuchawki 40 mAh

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Okres gwarancji (lata): dwa

Bluetooth: Bluetooth v5.0

Wejścia: słuchawki 2-pinowe pogo, etui USB typu C

Wodoodporny: IPX4

Certyfikaty: CE, BT SIG, ROHS, SVHC, REACH, WEEE, 94/62/EC

Cena: 99 zł Sprawdź

SETTY KABEL USB-C

Nada się do ładowania telefonów, tabletów, a nawet komputerów. Szybkość transferu zapewnia wykorzystywanie mocy do 100W. Dodatkowo, kabel oferuje transmisję danych 480 mb/s.

Materiał: oplot materiałowy, metal

Kolor: Czarny

Sposób użycia: nie narażać na działanie wody i innych płynów, nie narażać na działanie wilgoci, nie narażać na działanie promieni słonecznych, nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz ognia, chrnić przed dziećmi - produkt nie jest zabawką

Waga: 0,06 kg

Moc: 100 W

Długość kabla: 1m

Wejścia: USB-C

Wyjścia: USB-C

Cena: 34,99 zł Sprawdź

HYKKER BEZBATERYJNY DZWONEK, BEZPRZEWODOWY

Nie wymaga specjalnej instalacji elektrycznej, stosowania przewodów ani uciążliwej wymiany baterii – poprzez naciśnięcie przycisku zmienia się energia kinetyczna w impuls elektryczny odbierany przez odbiornik podłączony do gniazdka. Dzwonek ma zasięg do 100 m w terenie otwartym oraz do 30 m w terenie zabudowanym. Jest wodoodporny.

Materiał: Tworzywo sztuczne, metal

Kolor: Biały

Wymiary: Nadajnik: 3,7 x 6,8 x 2,1 cmOdbiornik: 5,4 x 10 x 6,9 cm

Sposób użycia: Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń stacja; Nadajnik do umieszenia na zewnątrz

Waga: 0,123 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: nadajnik; odbiornik

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Sieciowe

Napięcie: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Instrukcja obsługi: TAK

Cena: 49,99 zł Sprawdź

SETTY KLAWIATURA I MYSZ BEZPRZEWODOWA

Ten elegancki zestaw jest kompatybilny nie tylko z komputerami z systemem Windows/iOS, ale także z telewizorami typu Smart TV i konsolami do gier. Klawiatura ma podświetlenie RGB.

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Rosegold

Wymiary: mysz: 111 x 55 x 24 mmklawiatura: 284 x 129 x 16 mm

Sposób użycia: nie narażać na działanie wody i innych płynów, nie narażać na działanie wilgoci, nie narażać na działanie promieni słonecznych, nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz ognia, chrnić przed dziećmi - produkt nie jest zabawką

Waga: 0,352 kg

Ilość elementów: 5

Opis elementów: klawiatura, mysz, kabel ładujący mysz, 2x bateria AAA, instrukcja obsługi

Pojemność baterii: mysz: 500mAh

Zasilanie: klawiatura: 2xAAA, mysz: plug

Wejścia: micro USB

Cena: 79,90 zł Sprawdź

HYKKER LAMINATOR A4, CZARNY

To urządzenie pozwala na laminowanie kartek w formacie A4. Ma krótki czas nagrzewania – 3 do 6 minut. Kartkę A4 laminuje w czasie 1 minuty 10 sekund.

Materiał: ABS

Kolor: czarny

Wymiary: 33 x 11,2 x 6 cm

Sposób użycia: do użytku wewnątrz pomieszczeń

Waga: 0,9 kg

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 220-240 V~, 50-60 Hz

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 89,90 zł Sprawdź

HYKKER NISZCZARKA DO PAPIERU

Idealna do niszczenia dokumentów, które nie powinny wpaść w niepowołane ręce. Wyposażona została w kosz o pojemności 8l. Potrafi niszczyć do 6 kartek jednocześnie. Ponadto, ma wbudowany mechanizm ochrony przed przegrzaniem, a także funkcję cofania.

Materiał: ABS, polipropylen

Kolor: czarny

Wymiary: 32,5 x 28,5 x 13,5 cm

Sposób użycia: do użytku wewnątrz pomieszczeń

Waga: 1,5 kg

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 220-240 V~, 50-60 Hz

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 89,90 zł Sprawdź

SETTY ŁADOWARKA SIECIOWA PD+QC, 45 W

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Biały

Wymiary: 91 x 54 x 29 mm

Sposób użycia: nie narażać na działanie wody i innych płynów, nie narażać na działanie wilgoci, nie narażać na działanie promieni słonecznych, nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz ognia, chrnić przed dziećmi - produkt nie jest zabawką

Waga: 0,16 kg

Moc: 45 W

Wejścia: gniazdo sieciowe

Wyjścia: USB-A, USB-C

Cena: 79,90 zł Sprawdź

Stacja pogodowa, z kolorowym wyświetlaczem

Dwa źródła zasilania: bateria lub zasilacz.

Duży kolorowy wyświetlacz 5.8'

Graficzna prezentacja pogody

Wskaźnik temperatury zewnętrznej, wewnętrznej i wilgotności

Wbudowany kalendarz i zegar czas 12 lub 24 h

Cena: 109 zł Sprawdź

