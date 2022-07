Biedronka: Poszukujesz wentylatora lub klimatora w niskiej cenie? Z tym rabatem taniej ich nie kupisz!

Upały doskwierają każdemu z nas, jednak dzięki wielu urządzeniom chłodzącym - nasz organizm może utrzymać komfort termiczny. Biedronka wystartowała ze specjalną akcją, która uprawnia nas do zakupu wentylatorów w wyjątkowo niskich cenach. Sprawdź szczegóły!

Spis treści

Poszukujesz wentylatora lub klimatora w niskiej cenie? Biedronka oferuje duży rabat

Planowane upały dotarły niemal do całej Polski, a efektem tego są wysokie i dość niebezpieczne temperatury. Niestety dość szybko nagrzewaniu ulegają również nasze mieszkania oraz domy, tak więc jedynym ukojeniem może okazać się odpowiedni sprzęt chłodzący. Jako że Biedronka nieustannie rozszerza swój asortyment, warto przyjrzeć się bliżej ofercie wentylatorów oraz klimatorów. Zwłaszcza, że startuje specjalna akcja promocyjna uprawniająca do 30% zniżki! Oferta obowiązuje od 21 do 23 lipca.

Wentylatory i klimatory z rabatem - przegląd produktów

Wentylator podłogowy z pilotem

możliwość ustawienia timera od 1 do 12 h

wskaźnik temperatury

automatyczna oscylacja

4 tryby pracy: domyślny, zmienny, stały lub nocny

regulacja siły nawiewu

możliwość ręcznego ustawienia kąta nachylenia czaszy

sterowanie za pomocą panelu dotykowego lub pilota (dodatkowy uchwyt na pilota)

Zajrzyj do oferty

Zobacz również:

Wentylator bezłopatkowy akumulatorowy

3-stopniowa regulacja siły nawiewu

bezprzewodowy

ładowanie przez USB (kabel w zestawie)

maks. czas pracy na 1 ładowaniu: 4,5 h

do wyboru 2 warianty kolorystyczne

Zajrzyj do oferty

Wentylator biurkowy z klipsem

dodatkowa odpinana podstawka

2-stopniowa regulacja siły nawiewu

regulacja kąta nachylenia wiatraka

do wyboru różne kolory

Zajrzyj do oferty

Klimator

3 tryby pracy: normalny, naturalny, sleep

panel dotykowy

możliwość zdalnego sterowania pilotem

programator czasu z możliwością ustawienia czasu pracy od 2 do 12 h

łatwe napełnianie wodą

w zestawie 2 wkłady chłodzące

Zajrzyj do oferty

Oferta może różnić się w zależności od sklepów. Z uwagi na wysoki rabat i ograniczoną ilość produktów, mogą one znikać z półek niemal w mgnieniu oka.

Wentylatory i klimatory z rabatem - zasady

Rabat jest udzielany przy kasie, a skorzystanie z jego jest możliwe po okazaniu karty/aplikacji Moja Biedronka. Podczas jednych zakupów możemy wybrać maksymalnie 6 produktów. Promocji podlegają wszystkie produkty z kategorii wentylatorów, wiatraków oraz klimatorów.

Zajrzyj również do: Niedoceniana oferta sklepów Jula? Takich okazji się nie spodziewaliśmy.