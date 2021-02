Biedronka - ciekawa promocja na płyty winylowe - jakie tytuły są dostępne?

W sieci sklepów Biedronka trwa Festiwal Płyt Winylowych, na którym znajdziemy wiele ciekawych tytułów w atrakcyjnie niskich cenach. Poza tym, przy zakupie większej ilości płyt możemy liczyć na dodatkową promocje.

Na sklepowych półkach Biedronki już niejednokrotnie mogliśmy zobaczyć płyty winylowe znanych artystów. Od 1 lutego do oferty trafiły nowe tytuły, które zainteresują przede wszystkim fanów rockowych brzmień. Wśród nich znajdziemy płyty takich zespołów jak: Aerosmith, The Who, Cream, Bon Jovi czy INXS. Na tym jednak nie koniec - oferta obejmuje również inne nurty muzyczne. Pełną listę winyli znajdziecie poniżej.

Co ważne, każda płyta winylowa kosztuje obecnie 49,99 zł. Jednak w ramach trwającego Festiwalu Płyt Winylowych można liczyć na dodatkowe promocje - od 1 do 13 lutego przy zakupie dwóch czarnych krążków, drugą płytę kupimy taniej o połowę.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od sklepu. Listę sklepów wyłączonych z promocji znajdziecie na cdn.biedronka.pl

Płyty winylowe dostępne od 1 lutego w sieci sklepów Biedronka:

Bryan Adams – Get Up Lp

Aerosmith – Permanent Vacation Lp

Avicii – True Lp

Bastille – Bad Blood Lp

Blondie – Blondie Lp

Blondie – Plastic Letters Lp

Bon Jovi – Lost Highway Lp

Bon Jovi – Slippery When Wet Lp

Goran Bregovic – Underground Lp

Camel – Mirage Lp

Cardigans – First Band On The Moon Lp

Ray Charles – The Best Of

Closterkeller – Deja Vu

Nat King Cole – Unforgettable Lp.

John Coltrane – Blue Train (Green Vinyl) Ltd.

John Coltrane – The Best Of Best Of

Cream – Disraeli Gears Lp

Cream – Goodbye Lp

Cream – Live Cream 2 Lp

Cream – Live Cream Lp

Crowded House – Woodface Lp

The Cure – Three Imaginary Boys Lp

Miles Davis – Ascenceur Pour L'echafaud Lp

Miles Davis – Birth Of The Cool Lp

Miles Davis – The Best Of

Nick Drake – Bryter Layter Lp

Duffy – Rockferry (White Vinyl) Lp Ltd.

Evanescence – Fallen Lp

Ella Fitzgerald – Ella At The Shrine: Prelude To Zardi's

Ella Fitzgerald – Mack The Knife: Ella In Berlin (Lp)

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Ella And Louis

Frank Zappa – Hot Rats Lp.

Marvin Gaye – I Want You Lp

Marvin Gaye – What's Going On Lp

Hey – Heledore Lp

Billy Idol – Billy Idol Lp

Imagine Dragons – Evolve Lp

Inxs – Inxs (Remaster) Lp

Inxs – Kick (Remaster) Lp

Inxs – The Swing (White Vinyl) Lp Ltd.

Grace Jones – Nightclubbing

Norah Jones – Feels Like Home

B.B. King – Live At The Regal Lp.

B.B. King – Live In Cook County Jail Lp

Kiss – Kiss Lp Ltd.

Michael Kiwanuka – Home Again Lp.

Lynyrd Skynyrd – Second Helping Lp

Marilyn Manson – Heaven Upside Down Lp

Bob Marley – Kaya Lp

Bob Marley & The Wailers – Burnin' Lp

Bob Marley & The Wailers – Catch A Fire Lp

Bob Marley & The Wailers – Survival Lp

Maroon 5 – Songs About Jane (Colored Vinyl) Lp Ltd.

Massive Attack – No Protection Lp

Massive Attack – Protection Lp

John Mayall – Bluesbreakers

Moody Blues – Days Of Future Passed Lp

Gary Moore – Run For Cover Lp

Gary Moore – Still Got The Blues Lp

Ennio Morricone – The Mission: Music From The Motion Picture Lp

N.W.A. – Efil4zaggin Lp Ltd.

N.W.A. – Straight Outta Compton (Colored Vinyl) Lp Ltd.

Jaromir Nohavica – Poruba Lp

Mike Oldfield – Qe2

Roy Orbison – One Of The Lonely Ones Lp

Charlie Parker – The Best Of Best Of

Iggy Pop – Lust For Life Lp

Portishead – Dummy Lp

R.E.M. – Lifes Rich Pageant Lp

Red Hot Chili Peppers – Mother's Milk

Lionel Richie – Dancing On The Ceiling

Nina Simone – Broadway, Blues, Ballads Lp

Nina Simone – Pastel Blues Lp

Frank Sinatra /Jobim Antonio Carlos – Sinatra & Jobim (Lp)

Frank Sinatra – Come Swing With Me! Lp

Frank Sinatra – In The Wee Small Hours Ltd. Lp

Frank Sinatra – Strangers In The Night Lp

Frank Sinatra – That's Life Lp

Siouxsie & The Banshees – Ju Ju Lp

Siouxsie & The Banshees – Peepshow Lp

Soft Cell – Non-stop Erotic Cabaret Lp

Sonic Youth – Nyc Ghosts & Flowers Lp

Soundgarden – Louder Than Love Lp

Soundtrack – Hannibal

Soundtrack – Pulp Fiction

Stanisław Soyka – Stanisław Soyka W Hołdzie Mistrzowi

Rod Stewart – Every Picture Tells A Story Lp

Tears For Fears – Songs From The Big Chair Lp

Tears For Fears – The Hurting Lp

The Oscar Peterson Trio – Night Train Tricky Maxinquaye Lp

Urszula – Wielki Odlot 2 - Najlepsze 80. Lp

Various – Back To Vinyl Polskie Przeboje Lp

Various – Back To Vinyl Retro

Various – Back To Vinyl Rock

Various – Goldfinger Lp

Various – Smooth Jazz Grooves

Various – The Best Of Chopin Lp

Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico 45th Anniversary

Velvet Underground – The Velvet Underground (White Vinyl) Lp Ltd.

The Verve – A Storm In Heaven Lp

Muddy Waters – The Best Of Muddy Waters Lp

Barry White – Can't Get Enought Lp

Barry White – Just Another Way To Say I Love You Lp

Barry White – Let The Music Play Lp

Who – My Generation Lp

Who – The Who By Numbers Lp

Cassandra Wilson – Loverly

Amy Winehouse – Frank (Pink Vinyl) Lp Ltd.

Krystian Zimerman – Brahms Piano Concerto No 1

Źródło: media.universalmusic.pl (lista dostępnych płyt)