Biedronka dorzuciła do oferty dwa bardzo funkcjonalne gadżety. Taniej się nie da

Tym razem w najnowszej ofercie Biedronki pojawiły się dwa praktyczne gadżety, które sprawdzą się w każdym domu. O jakich produktach mowa?

Oferta Biedronki stale się powiększa i co chwilę możemy upolować ciekawe urządzenia i gadżety w atrakcyjnych cenach. Do zeszłotygodniowej oferty trafiła na przykład kamerka samochodowa, a już w tym tygodniu zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowym znajdziemy dwa funkcjonalne gadżety do domu. Mowa o stacji pogodowej z funkcją alarmu oraz bezprzewodowym dzwonku. Przyjrzyjmy się bliżej ich funkcjom.

Stacja pogodowa Hykker

Stacja pogodowa z Biedronki to nie tylko idealne rozwiązanie, aby stale obserwować sytuację atmosferyczną na zewnątrz - urządzenie informuje również o temperaturze wewnętrznej i wilgotności. Ukazywane są dwie jednostki temperatury: Celsjusz, Fahrenheit. Do tego stacja posiada funkcję alarmu oraz drzemki. Wszystkie informacje są pokazywane na monochromatycznym wyświetlaczu LCD. Urządzenie może być podłączone do zasilania lub z wykorzystaniem baterii. Sprzęt możemy postawić lub zawiesić za pomocą specjalnego uchwytu.

Szczegółowe informacje:

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 3,9'

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Bateria

Napięcie: Nadajnik: 3 V 2 AAOdbiornik: 3 V 2 AA

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Instrukcja obsługi: TAK

Stacja pogodowa Hykker jest dostępna w sklepach stacjonarnych lub w sklepie online Biedronki za 59,90 zł - przejdź do oferty.

Bezprzewodowy dzwonek Hykker

Bezprzewodowy dzwonek to świetne rozwiązanie, jeśli chcemy uniknąć instalacji elektrycznej czy stosowania przewodów. Co więcej, urządzenie nie posiada także baterii, a więc nie musimy martwić się ich zakupem i wymianą. Jak zatem działa? Naciśnięcie przycisku zmienia energię kinetyczną w impuls elektryczny odbierany przez odbiornik podłączony do gniazdka. Dzwonek posiada zasięg do 100 m w terenie otwartym i 30 m w zabudowanym. Sprawdzi się w budynkach mieszkalnych, biurach, domkach jednorodzinnych. Posiada wodoodporną konstrukcję, dzięki czemu można go także zamontować na zewnątrz. Do wyboru mamy 16 melodii.

Szczegółowe informacje:

Zasilanie: Sieciowe

Napięcie: 100-240 V~, 50/60 Hz

Okres gwarancji (lata): 3

Certyfikaty: DEKRA

Instrukcja obsługi: TAK

Aktualnie dzwonek Hykker jest dostępny w sklepach stacjonarnych w cenie 59,90 zł lub w sklepie internetowym Biedronki - przejdź do oferty.