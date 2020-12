Biedronka - gry na PS4 i Xbox One 50% taniej

Sieć sklepów Biedronka przygotowała kolejną (ostatnią już w tym roku) promocję skierowaną do graczy. Do końca roku możecie kupić największe produkcje na PS4 i Xbox One w znakomitych cenach.

Do 31 grudnia w sieci sklepów Biedronka możecie kupić gry konsolowe (PS4 i Xbox One) w promocyjnych cenach. Wśród tytułów objętych promocją warto wyróżnić: DOOM Eternal, Fallout 76, Grand Theft Auto V (Premium Edition), Far Cry New Dawn czy Wiedźmin III: Dziki Gon Edycja Gry Roku.

To jednak nie wszystko, jeśli zdecydujecie się na zakup dwóch produkcji, to przy kasie otrzymacie dodatkowy - 50% rabat, na obydwie gry. Jest to zatem znakomita okazja żeby nadrobić braki w "pudełkowej" kolekcji gier. Pamiętajcie jednak, że 50% obniżka dotyczy tylko posiadaczy karty "Moja Biedronka".

Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie poniżej.

Biedronka - gry w promocji na PS4:

Assassin’s Creed IV Black Flag – 59,90 zł

Call Of Duty Black Ops IV – 69,90 zł

Dissidia Final Fantasy NT – 49,99 zł

DOOM Eternal – 89,90 zł

Fallout 76 WASTELANDERS – 69,90 zł

Grand Theft Auto V Premium Edition – 89,90 zł

Just Cause 4 – 89,90 zł

Psi Patrol: Rusz do akcji! – 89,90 zł

RAGE 2 – 89,90 zł

Shadow of Tomb Rider – 89,90 zł

Soul Calibur VI – 59,90 zł

The Elder Scrolls Online: Summerset – 89,90 zł

Titan Quest – 49,99 zł

Watch Dogs 2 – 69,90 zł

Wiedźmin III: Dziki Gon Edycja Gry Roku – 89,90 zł

Biedronka - gry w promocji na Xbox One:

Assassin’s Creed IV Black Flag – 59,90 zł

Dishonored Definitive Edition – 49,99 zł

Fallout 76 WASTELANDERS – 69,90 zł

Far Cry New Dawn – 69,90 zł

Grand Theft Auto V Premium Edition – 89,90 zł

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – 89,90 zł

Project Cars – 49,99 zł

RAGE 2 – 89,90 zł

Soul Calibur VI – 59,90 zł

Titan Quest – 49,99 zł

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint – 89,90 zł

Watch Dogs 2 – 69,90 zł

Wiedźmin III: Dziki Gon Edycja Gry Roku – 89,90 zł

Zobacz również: Wielka wyprzedaż w PS Store. Gry na PS4 i PS5 w znakomitych cenach