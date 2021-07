Biedronka - hulajnoga elektryczna dla dzieci w genialnej cenie!

Dzisiaj w ofercie Biedronki pojawiła się hulajnoga elektryczna dla dziecka w bardzo atrakcyjnej cenie. Zobaczcie, jak się prezentuje.

Nowa oferta Biedronki to sporo ciekawych nowości - jedną z nich jest hulajnoga elektryczna marki Spokey, którą możemy kupić za 379 zł do 14 lipca lub do wyczerpania zapasów. Urządzenie jest dostępne w wybranych sklepach Biedronki.

Czym charakteryzuje się hulajnoga elektryczna z Biedronki?

waga produktu: 8 kg

hamulec: bębnowy tylny

antypoślizgowa naklejka na decku

system szybkiego składania rączek oraz kierownicy

bezpieczny system zwiększania prędkości i kontroli nad przyspieszeniem

maks. waga użytkownika: 50 kg

stopka

Posiada regulację kierownicy w zakresie 82-92 cm, która umożliwia dostosowanie wysokości do wzrostu dziecka i „rośnie” razem z nim

koła 5,5” gumowe pełne

maksymalna prędkość: 12 km/h

maksymalny zasięg: 7-8 km

