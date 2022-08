Biedronka idzie w ślady Lidla i otwiera sklep online - co pojawi się w ofercie?

Czy nadchodzi coś, na co wielu z nas czekało? Biedronka i zakupy online - dotychczas brzmiało to dość nieprawdopodobnie. Już niebawem na rynek wkroczy platforma, której wyczekiwało wielu klientów.

Biedronka - jesteśmy świadkami wielkich zmian

Biedronka została założona w 1995 roku przez Mariusza Świtalskiego, niespełna dwa lata później - sklepy trafiły pod ster Jerónimo Martins. Wspominamy o tym, ponieważ nikt wówczas nie przypuszczał, że niegdyś dyskont - okaże się dominującym graczem na rynku. Wraz z długoletnią historią, sieć sklepów rozwija się na naszych oczach, a my jesteśmy równocześnie świadkami tejże ewolucji. Oczekiwania klientów i rynek uległ znaczącym przemianom, tak więc stopniowe wprowadzanie artykułów przemysłowych było niemal konieczne, aby utrzymać pozycję na rynku. Dziś natomiast największą uwagę należy poświęcić sprzedaży e-commerce. Biedronka kazała nam dość długo czekać na mobilną aplikację (więcej przeczytacie w tym wpisie), tak jak również sklep internetowy. Wygląda na to, że już niebawem nasze życzenia zostaną spełnione!

Biedronka Home - nowy wymiar zakupów w Biedronce

Biedronka idzie śladami Lidla i zamierza pozwolić klientom na dokonywanie zakupów w przestrzeni internetowej. Jak wynika z wersji testowej, sklep online ma gromadzić artykuły z oferty przemysłowej (wykluczając zakupy produktów spożywczych). Zważając na coraz szerszy zakres asortymentu w sieci sklepów - będzie w czym wybierać! Zwłaszcza, że być może pojawią się tam artykuły, które nie trafią do sklepów (to jednak wyłącznie nasze spostrzeżenia). Wspomniana wersja testowa pozwoliła prześledzić ogólne działanie sklepu internetowego. Jak udało się ustalić Business Insider, znajdziemy tam:

Artykuły zostały podzielone na 10 kategorii, a w tym:

nowości

kuchnia

dom i ogród

elektronika

warsztat i auto

sport i hobby

zdrowie i uroda

dziecko

kultura i rozrywka

Biedronka Home - działanie, zakupy

Jako że karta Moja Biedronka (a, i w późniejszym czasie aplikacja) zostały pozytywnie przyjęte przez klientów, również sklep Biedronka Home ma zostać połączy z istniejącym kontem użytkownika. Na ten moment pozostaje jednak domniemywać, że będzie wiązało się to z możliwością dodatkowych korzyści lub dostępem do aktualności. Funkcjonalność nowego sklepu ma zostać dostosowana do obecnych standardów niemal w każdej materii. Płatność ma odbywać się za pośrednictwem najpopularniejszych metod (BLIK, Google Pay, PayU, Twisto oraz klasyczne karty Mastercard, Visa i Maestro). Będzie przysługiwać nam 60 dni zwrotu oraz dostawę w terminie 48 h od momentu dokonania transakcji.

Jak wspominaliśmy, witryna jest niedostępna dla prywatnych użytkowników, jednak sklep będzie funkcjonować pod tym linkiem.

Biedronka - dotychczasowe możliwości zakupów internetowych

Podczas pandemii, Biedronka rozpoczęła współpracę z platformą Glovo. Za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji możemy dokonać zakupów, które zostaną dostarczone przez kuriera pracującego dla start-upu. Jest to duży atut nie tylko podczas choroby, ale i gdy brakuje nam czasu, lub samodzielne dotarcie do sklepu jest niemożliwe. Glovo umożliwia zakup produktów z różnorodnych kategorii w sektorze artykułów spożywczych i dodatków. Istnieje możliwość dokonania zakupów z dostawą w ten sam dzień, lub zaplanowania nazajutrz (w zależności od lokalizacji). Szczegóły możesz sprawdzić pod tym linkiem.

Źródło: Biuro Prasowe Biedronka

Niestety na ten moment Biedronka Home jest niedostępna dla prywatnych klientów. Wersja testowa została uruchomiona wyłącznie dla pracowników sieci sklepów Biedronka oraz wybranych testerów. Niemniej, wielkie otwarcie nadchodzi wielkimi krokami. Gdy tylko poznamy datę premiery - poinformujemy Cię o tym.

Źródło: Business Insider

