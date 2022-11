Biedronka nie czeka z promocjami do Black Friday! Te sprzęty grzewcze kupisz w znacznie niższej cenie

Niestety nadchodzi nieuniknione, a mianowicie - niska temperatura, chłód i okres grzewczy. Te sprzęty z Biedronki mogą uratować Cię w okresie jesienno-zimowym, a w dodatku kosztują mniej niż 500 zł. Sprawdź, co pojawiło się w nowej ofercie sieci sklepów.

Okres jesienno-zimowy w Biedronka Home

Trwająca jesień i nadchodząca zima niesie za sobą wiele wyzwań, zarówno dla przedsiębiorców, jak i właścicieli domów oraz mieszkań. Nie sposób nie zauważyć malejących słupków na termometrach, a tym samym coraz mroźniejszych poranków. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia energetyki oraz cen surowców, które dotychczas wykorzystywano w wielu domach w celach grzewczych. Jeśli szukasz sposobu na poradzenie sobie z niskimi temperaturami lub w twoim mieszkaniu już panuje przeszywająca wilgoć lub chłód, warto pomyśleć o dogodnym rozwiązaniu. Biedronka Home ma dla nas coś specjalnego, a mowa tu o urządzeniach, które pomogą przetrwać okres jesienno-zimowy. Sprawdźmy, jak prezentują się parametry oraz funkcjonalność termowentylatorów.

Biedronka Home: Te urządzenia grzewcze kupisz za niespełna 350 zł!

W ofercie sieci sklepów Biedronka pojawiły się sprzęty sygnowane logo marki LIN. Nie jest to zupełna nowość, albowiem dotychczas na naszym rynku pojawiały się już niejednokrotnie urządzenia chińskiego przedsiębiorstwa - w tym m.in. telewizory. Przechodząc do samych termowentylatorów - modele wyposażono w dość dużą moc sięgającą aż 2000 Watt, tak więc ogrzewanie pomieszczenia zajmuje zaledwie kilka minut. Co więcej, możliwe jest dostosowanie mocy na dwóch poziomach, w celu dopasowania do panujących warunków. Termowentylatory posiadają funkcję oscylacji, aby powietrze równomiernie rozprzestrzeniało się po wnętrzu. Termowentylatory mogą znaleźć zastosowanie w mieszkaniu niemal 365 dni roku, ponieważ posiadają 3 tryby nawiewu - chłodny, ciepły, gorący. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu sterowania (wyświetlacz sprawia, że obsługa jest dość intuicyjna) oraz poprzez pilota zdalnego sterowania.

LIN grzejnik termowentylator GCL-2003

Kolor: biały / czarny

Wymiary: 24,5 x 26 x 67 cmf

Waga: 2,3 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: urządzenie, pilot

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): dwa

Napięcie: 220-240 V

Cena: 489 zł - 349 zł - przejdź do oferty

LIN grzejnik termowentylator GCL-2001

Kolor: biały / czarny

Wymiary: 19,5 x 20 x 65 cm

Waga: 1,9 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: urządzenie, pilot

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): dwa

Napięcie: 220-240 V

Cena: 489 zł - 349 zł - przejdź do oferty

Wiele osób w trakcie chłodnych dni zadaje sobie pytanie - czy warto zainwestować w termowentylator? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko jest zależne od oczekiwań, przeznaczenia (a w tym rodzaju wnętrza, jego powierzchni). Grzejnik ceramiczny nie zastąpi głównego źródła ogrzewania, ale z pewnością jest to atrakcyjna alternatywa, która może wspomóc nas podczas niskich temperatur, a jednocześnie nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Jeśli zamierzasz kupić sprzęt, lub nie jesteś pewien, czy w twoim domu panuje odpowiednia temperatura, warto rozważyć zakup stacji pogodowej. W Biedronce znajdziesz m.in. model od marki HYKKER, zdolny do pomiaru temp. wewnętrznej, zewnętrznej oraz wilgotności.

HOFFEN wentylator kolumnowy

Funkcja oscylacji w zakresie ok. 75°

3 stopnie siły nawiewu oraz 3 tryby pracy

Sterowanie poprzez pilota lub za pomocą przycisków na wentylatorze

Prosty i jednocześnie elegancki design

Moc: 50 W

Cena: 159 zł - 129 zł - przejdź do oferty

