Biedronka nie zwalnia tempa. Tym razem oferuje nam hicior za około 200 zł [30.01.2023]

Jesteś melomanem? A może po prostu lubisz odpoczywać przy dźwiękach ulubionych utworów? Biedronka ma dla ciebie coś specjalnego!

Nie wyobrażasz sobie imprezy bez muzyki i odpowiedniego nagłośnienia? A może lubisz zabierać ze sobą w plener ulubione dźwięki? To urządzenie nadaje się na każdą okazję. Ma korzystną cenę, nowoczesny design i jest bardzo funkcjonalny. Mowa oczywiście o głośniku, który możesz połączyć ze swoim smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Co dokładnie potrafi ten gadżet? Czy warto go kupić? Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące funkcji i parametrów tego sprzętu.

MOEVI głośnik Bluetooth premium 20 W

Na stronie Biedronki znajdziemy taki opis tego sprzętu:

Żadna impreza w domu lub w terenie nie może odbyć się bez głośnika Bluetooth MOEVI premium. Ten niewielki sprzęt świetnie sprawdzi się podczas kameralnych spotkań z rodziną lub przyjaciółmi. Głośnik wyróżnia się wysoką jakością dźwięku, wyjątkowo krótkim czasem ładowania i wodoodpornością IPX7.

Jakie funkcje i parametry ma poza tym to urządzenie? Cechuje go niewielki rozmiar, dzięki czemu może towarzyszyć ci wszędzie i w każdych warunkach. Wbudowana bateria ma pojemność 2000 mAh. Obsługa odbywa się za pomocą sensorów umieszczonych na pionowym panelu, pomiędzy głośnikami. Niebanalny design czyni ten głośnik bardzo stylowym i estetycznym. Wygląda nowocześnie i z pewnością będzie pasował do każdej zorganizowanej przez ciebie imprezy.

Parametry:

zestaw zawiera: głośnik Bluetooth, przewód USB-C

wysoka jakość dźwięku

krótki czas ładowania

wodoodporność IPX7

materiał: tworzywo sztuczne / guma

kolor: czarny / srebrny

wymiary: 9,7 x 10,5 x 21,5 cm

waga: 0,558 kg

pojemność baterii: Li-ion 7,2 V ⎓ 2000 mAh, 14,4 Wh, wbudowana

okres gwarancji (lata): 3

Głośnik upolujesz w cenie 219 zł. Więcej informacji na jego temat znajdziesz pod tym linkiem.

