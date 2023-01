Biedronka - nowoczesny sprzęt od znanej marki! Tylko teraz w niższej cenie

Platforma e-commerce należąca do Biedronki odkrywa coraz więcej kart. Nowość ucieszy fanów elektroniki, ale i nowoczesnych gadżetów - zwłaszcza, że to produkt od znanej i lubianej na rynku marki!

Biedronka Home stała się hitem - dzięki zróżnicowanej ofercie, platforma buduje silną pozycję niemal od samego początku uruchomienia internetowego sklepu. Czy jest to duże zaskoczenie? Zważając na najnowszy raport z którego wynika, że sprzedaż w minionym roku wyniosła 80 mld zł, raczej nie. Nie trudno było domyślać się, że popularność sieci w Polsce przełoży się również na liczbę zakupów w przestrzeni e-commerce. Zwłaszcza, że oferta artykułów przemysłowych od dłuższego czasu wiązała się z dużym zainteresowaniem. Tym razem, na stronę trafił sprzęt, który utwierdza w przekonaniu, że elektroniki w niskich cenach nie musimy szukać już tylko w wielkopowierzchniowych sklepach...

BLAUPUNKT BT25LAMP Głośnik z Bluetooth

Czy Smart Home to przyszłość? Powiedziałabym, że teraźniejszość, tak więc nic dziwnego, że coraz więcej producentów przedstawia swoją ofertę gadżetów z inteligentnymi funkcjami. Do Biedronki trafił 10-wattowy głośnik od BLAUPUNKT - marki założonej w 1924 (wówczas, pod nazwą deal Radiotelefon- & Apparatefabrik). Sprzęt wyposażono w Bluetooth, co umożliwia słuchanie muzyki bezpośrednio z playlisty na smartfonie lub z serwisów streamingowych. Do dyspozycji oddane jest również gniazdo USB oraz AUX, co umożliwi połączenie m.in. z odtwarzaczem. Ponadto, na uwagę zasługuje m.in. dzięki modułowi światła LED 360°. Sterowanie kolorami, jak i wybór lubianej muzyki jest możliwy poprzez aplikację na iOS i Android. W połączeniu z minimalistycznym designem, przypomina lampę, która może współgrać z wieloma nowoczesnymi aranżacjami.

Parametry techniczne

Wymiary: 18 x 21,5 x 18 cm

Waga: 0,98 kg

Moc: 10 W RMS

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Bluetooth: tak

Napięcie: AC/DC 12 V 1,5 A

Wejścia: AUX

Wyjścia: USB

Gadżet jest dostępny pod tym linkiem. Do 4 lutego kupisz go w cenie 279 zł 179 zł

