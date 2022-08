Biedronka: nowości w ofercie. Tych gadżetów biurowych taniej nie kupisz – już od 20 zł! Od dziś w sklepach [16.08.2022]

Sprawdzamy, jakie urządzenia elektroniczne są dostępne w Biedronce od 16 sierpnia i co warto kupić tym razem. Oferta obowiązuje tylko do 28 sierpnia!

W sieci sklepów Biedronka w każdym kolejnym tygodniu dostępna jest nowa, atrakcyjna oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce w sprzedaży jest tym razem i co zwróciło naszą uwagę. W najnowszej ofercie znajdziemy m.in. urządzenia w sam raz na nadchodzący rok szkolny oraz przydatne podczas urządzenia domowego biura. Jeśli szukasz niedrogich i funkcjonalnych sprzętów tego typu, to może być opcja dla ciebie. Zobacz, co proponuje Biedronka w tym tygodniu!

Uwaga! Oferta jest ważna w dniach od 16 do 28 sierpnia 2022 r.

Urządzenie wielofunkcyjne DeskJet 2710e

technologia druku: termiczna HP Inkjet

aplikacja HP Smart – druk, skanowanie, kopiowanie za pomocą telefonu

drukowanie dwustronne ręczne

szybkość procesora: 180 MHz

1 podajnik papieru

możliwość druku na papierze: zwykłym, fotograficznym lub broszurowym

prędkość druku w czerni: 7 str./min

prędkość druku w kolorze: 5 str./min

Cena: 199 zł Sprawdź

Niszczarka lub laminator

Niszczarka do dokumentów

kosz o poj. 8 l

funkcja cofania

możliwość niszczenia do 6 kartek jednocześnie

Laminator

maksymalny format: A4

szybkość laminowania: 250 mm/min

nagrzewanie: 3-6 min

Cena: 89,90 zł Sprawdź

Kalkulator Casio SL-310/MX-12b

kieszonkowy

8-cyfrowy wyświetlacz

zasilanie: bateria + bateria słoneczna

Cena: 29,99 zł Sprawdź

Kalkulator Casio FX-82ESPLUS-2

252 funkcje

naturalny zapis

funkcje matematyczne i statystyczne

bateria (1 x AAA)

Cena: 59,90 zł Sprawdź

Kalkulator Casio HL-820VERA

kieszonkowy

8-cyfrowy wyświetlacz

zasilanie: bateria LR54

Cena: 19,99 zł Sprawdź

Przedłużacz

wyposażone w gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przed dziećmi maksymalna moc 3680 W 16 A) dł. przewodu 1,5 m Do wyboru: przedłużacz z zasilaczem USB przedłużacz z wyłącznikami przedłużacz 6 gniazd listwa antyprzepięciowa

Cena: 34,99 zł Sprawdź

Myszka bezprzewodowa

3 przyciski

rozdzielczość 1600 dpi, wtyk USB-A 2,4 GHZ

w zestawie 1 bateria AA

Cena: 19,99 zł Sprawdż

Klawiatura i myszka bezprzewodowe

zasięg do 10 m

104 klawisze klawiatury

3 klawisze myszy

kompatybilne z: Windows: XP, 2000, Vista, 7, 8, 10; macOS/OS X 10.2+

Cena: 79,90 zł Sprawdź

Lampa biurkowa LED z wbudowaną ładowarką indukcyjną

3 tryby świecenia

miejsce do przechowywania przyborów

do wyboru kolory: biały, niebieski lub zielony

Cena: 39,99 zł Sprawdź

