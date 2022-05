Biedronka: nowości w ofercie. Tych gadżetów taniej nie kupisz! [19.05.2022]

Sprawdzamy, jakie urządzenia elektroniczne są dostępne w Biedronce od 12 maja i co warto kupić tym razem. Oferta obowiązuje tylko do 25 maja!

Spis treści

W sieci sklepów Biedronka w każdym kolejnym tygodniu dostępna jest nowa oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce dostępna jest w tym tygodniu i co tym razem zwróciło naszą uwagę. W najnowszej ofercie są elektronarzędzia do ogrodu oraz wiele akcesoriów. Jeśli szukasz niedrogich sprzętów tego typu, to może być opcja dla ciebie. Ciekawą propozycją jest m.in. akumulatorowa podkaszarka, nożyce i sterownik nawadniania.

Oferta jest ważna w dniach 12–25 maja 2022 r. Na zakupy masz więc już mniej niż tydzień!

Biedronka: akumulatorowa podkaszarka

prędkość bez obciążenia: 8500 obr./min

akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh, kompatybilny z serią narzędzi 20 V Max System

czas ładowania: ok. 1 h

regulowana długość: 850–1120 mm

Cena: 229 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

Biedronka: Akumulatorowe nożyce do formowania krzewów i trawników

napięcie: 3,6 V

pojemność akumulatora: 1500 mAh

system szybkiej wymiany ostrzy

szerokość cięcia krzewów: 100 mm

maks. grubość cięcia krzewów: 8 mm

szerokość cięcia trawy: 70 mm

w zestawie ładowarka

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: Sterownik nawadniania

duży czytelny wyświetlacz

czas pracy: do 1 roku

adapter 1-3/4 cala

Cena: 89,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Pełną ofertę Biedronki z innymi akcesoriami do ogrodu znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź też: Lidl: akcesoria elektroniczne w super cenach!