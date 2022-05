Biedronka: nowości w ofercie. Tych gadżetów taniej nie kupisz! TYLKO DO ŚRODY [09.05.2022]

Sprawdzamy, jakie urządzenia elektroniczne są dostępne w Biedronce od 28 kwietnia i co warto kupić tym razem. Oferta obowiązuje jeszcze tylko przez kilka dni – do 11 maja!

W sieci sklepów Biedronka co tydzień dostępna jest nowa oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce dostępna jest w tym tygodniu i co tym razem zwróciło naszą uwagę. Ciekawą propozycją są lampy pierścieniowe emitujące światło idealne do zdjęć portretowych, a także podczas kręcenia filmów i do doświetlania twarzy podczas wykonywania makijażu. Do wyboru jest tańszy, mniej rozbudowany model oraz lampa uzupełniona o statyw.

Oferta jest ważna w dniach 28 kwietnia – 11 maja 2022 r.

Biedronka: Smartwatch

wodoodporny

w pełni dotykowy ekran

8 trybów sportowych

odpinane paski silikonowe

wytrzymały akumulator 220 mAh

w zestawie przewód z wtyczką magnetyczną

funkcje: data, czas, alarm, pogoda, akumulator, kalorie, krokomierz, przebyty dystans

3 lata gwarancji

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: Lampa pierścieniowa LED

moc: 15 W

wejście: 5 V, 2 A

3 efekty światła

Cena: 79,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: Lampa pierścieniowa LED ze statywem

moc: 15 W

wejście: 5 V, 2 A

3 efekty światła

statyw w zestawie

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: Dekoder telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC

standard DVB-T2 z kodekiem HEVC

kanały w formacie FullHD

możliwość podłączenia dysku zewnętrznego

funkcja Timeshift: zatrzymanie – cofanie – powtarzanie scen

funkcja PVR do nagrywania programów

EPG: elektroniczny przewodnik po kanałach

Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej już od 28 marca! Dekoder DVB-T2 umożliwia dalszy odbiór darmowej telewizji naziemnej

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: Kabel lub ładowarka

Do wyboru:

Przewód USB 3 w 1 z funkcją ładowania: złącze micro-USB, USB-C, Lightning, długość 1 m

Ładowarka samochodowa: podwójne wyjście USB, wejście: DC12 V-24 V, wyjście: 5 V/2,1 A

Ładowarka sieciowa: wejście: 110-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, wyjście: maks. DCSV/2,4 A 12 W)

Przewód micro-USB: długość 2 m

Przewód USB-C: długość 2 m

Przewód Lightning: długość 2 m

Cena: 11,99 zł Przejdź do pełnej oferty

