Biedronka: nowości w ofercie. Tych gadżetów taniej nie kupisz – już od 29,99 zł! [29.06.2022]

Sprawdzamy, jakie urządzenia elektroniczne będą dostępne w Biedronce od 30 czerwca i co warto kupić tym razem. Oferta obowiązuje tylko do 13 lipca!

W sieci sklepów Biedronka w każdym kolejnym tygodniu dostępna jest nowa, atrakcyjna oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce w sprzedaży będzie tym razem i co zwróciło naszą uwagę. W najnowszej ofercie są m.in. urządzenia w sam raz na nadchodzące upały, czyli różne wentylatory – wszystko w atrakcyjnych cenach. Jeśli szukasz niedrogich i funkcjonalnych sprzętów tego typu, to może być opcja dla ciebie. Zobacz, co proponuje Biedronka w tym tygodniu!

Uwaga! Oferta jest ważna w dniach od 30 czerwca do 13 lipca 2022 r.

MPM Wentylator stojący z pilotem

moc 50 W

3 poziomy prędkości nawiewu

regulacja kąta nachylenia głowicy

timer

cicha praca

regulowana wysokość - maks. 1,32 m

Cena: 179 zł Sprawdź

Zobacz również:

HOFFEN Wentylator biurkowy z funkcją mgiełki

lampka LED

funkcja oscylacji: ok. 90°

przełącznik zasilania oraz pokrętło do regulacji siły nawiewu

w zestawie: przewód micro-USB, butelka do wlewania wody

szary lub różowy

Cena: 69,90 zł Sprawdź

HOFFEN Wentylator przenośny na szyję

3-stopniowa regulacja nawiewu

ładowanie USB

w zestawie kabel

włączanie i wyłączanie za pomocą przycisku

elastyczna konstrukcja pozwala dopasować kąt nawiewu

do wyboru 2 kolory

Cena: 29,99 zł Sprawdź

Pełną ofertę Biedronki z innymi urządzeniami i akcesoriami znajdziesz pod tym linkiem.

