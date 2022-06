Biedronka: nowości w ofercie. Tych gadżetów taniej nie kupisz – już od 39,99 zł! [28.06.2022]

Sprawdzamy, jakie urządzenia elektroniczne będą dostępne w Biedronce od 23 czerwca i co warto kupić tym razem. Oferta obowiązuje tylko do 6 lipca!

Spis treści

W sieci sklepów Biedronka w każdym kolejnym tygodniu dostępna jest nowa, atrakcyjna oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce w sprzedaży jest tym razem i co zwróciło naszą uwagę. W najnowszej ofercie są m.in. urządzenia w sam raz na nadchodzące upały, czyli wentylatory i klimatory, a także różne praktyczne elektronarzędzia – wszystko w atrakcyjnych cenach. Jeśli szukasz niedrogich i funkcjonalnych sprzętów tego typu, to może być opcja dla ciebie. Zobacz, co proponuje Biedronka w tym tygodniu!

Uwaga! Oferta jest ważna w dniach od 23 czerwca do 6 lipca 2022 r.

Biedronka: klimator

3 tryby pracy: sleep, normalny, naturalny

z panelem dotykowym oraz możliwością zdalnego sterowania pilotem

łatwe napełnianie wodą

w zestawie 2 wkłady chłodzące

programator z możliwością ustawienia czasu pracy od 2 do 12 h

Cena: 299 zł Sprawdź

Biedronka: wentylator z funkcją mgiełki

moc 75 W

3 poziomy prędkości nawiewu

timer 0-60 min

automatyczna oscylacja i regulacja kąta nachylenia głowicy

zbiornik na wodę o poj. 3,2 l

wysokość 130 cm

cicha praca

Cena: 349 zł Sprawdź

Zobacz również:

Biedronka: wentylator biurkowy

moc 33 W

automatyczna oscylacja i regulacja kąta nachylenia głowicy

wysokość 48 cm

cicha praca

3 poziomy prędkości nawiewu

Cena: 99 zł Sprawdź

Biedronka: akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu

pojemność akumulatora: 1500 mAh 7,2 V

szerokość nożyc do trawy: 83 mm

długość nożyc do żywopłotu: 120 mm

dwie blokady bezpieczeństwa

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie: ładowarka oraz nożyce do trawy i do żywopłotu

Cena: 89,90 zł Sprawdź

Biedronka: szlifierka do ścian i podłóg

moc 1050 W

długość przewodu 5 m

do tarcz ściernych o średnicy 180 mm

regulowana prędkość w zakresie 410-1900 obr./min

Cena: 299 zł Sprawdź

Biedronka: poziomica laserowa lub detektor 3 w 1

poziomica laserowa: wyposażona w dwa wskaźniki laserowe, niewielki rozmiar oraz ergonomiczna budowa

detektor 3 w 1: do wykrywania: metalu (do 38 mm), drewna (do 19 mm), przewodów pod napięciem (do 50 mm), wyświetlacz LCD, bateria zasilająca dołączona do zestawu, sygnalizacja dźwiękowa

Cena: 39,99 zł Sprawdź

Pełną ofertę Biedronki z innymi urządzeniami i akcesoriami znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź też: Lidl: akcesoria elektroniczne w super cenach!