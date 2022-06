Biedronka: nowości w ofercie – tych gadżetów taniej nie kupisz! Już od 9,99 zł [08.06.2022]

Sprawdzamy, jakie urządzenia elektroniczne są dostępne w Biedronce od 2 czerwca i co warto kupić tym razem. Oferta obowiązuje tylko do 15 czerwca!

Spis treści

W sieci sklepów Biedronka w każdym kolejnym tygodniu dostępna jest nowa oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce dostępna jest tym razem i co tym razem zwróciło naszą uwagę. W najnowszej ofercie są m.in. urządzenia w sam raz na nadchodzące upały, czyli wentylatory, mata chłodząca do samochodu, a także różne inne akcesoria. Jeśli szukasz niedrogich sprzętów tego typu, to może być opcja dla ciebie.

Oferta jest ważna w dniach 2–15 czerwca 2022 r.

Biedronka: wentylator stojący

Idealny na nadchodzące gorące lato. Daje orzeźwienie, wprawiając powietrze w ruch. Wentylator można regulować, by jak najlepiej dostosować jego pracę do swoich potrzeb.

Zobacz również:

moc: 45 W

3-stopniowa regulacja nawiewu

regulowana wysokość: 99-118 cm

regulowany kąt nachylenia 30°

oscylacja 80 stopni

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: wentylator biurkowy akumulatorowy

Nie wymaga podłączenia do prądu co sprawia, że można go zabrać niemal wszędzie. Świetnie sprawdzi się nie tylko w domu i w biurze, ale nawet pod namiotem.

bezprzewodowy, ładowanie przez USB (kabel w zestawie)

4-stopniowa regulacja siły nawiewu

maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu: 1,5 h

do wyboru 4 kolory

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: mata chłodząca do samochodu

Klimatyzacja to już w większości modeli aut standard, jednak nie każdy ją lubi i dobrze znosi. Taka mata może więc być świetną alternatywą.

uniwersalne wymiary dopasowane do foteli samochodowych

2 stopnie regulacji chłodzenia

chłodzenie w okolicach pleców i ud

zasilanie przez gniazdo samochodowe 12 V

Cena: 79,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Biedronka: kabel lub ładowarka

W Biedronce znajdziemy też różnego typu kable i ładowarki. Może to być dobra okazja, by uzupełnić swój zestaw.

Ładowarka sieciowa: 2 porty USB, natężenie maks. 2,4 A, do wyboru 2 kolory

Kabel lightning: długość kabla: 1,8 m

Kabel 3 w 1: dł. 1 m, nylonowy oplot, natężenie maks. 2 A, do wyboru 2 kolory

Kabel micro-USB: długość kabla: 1,8 m, natężenie maks. 2 A, do wyboru 2 kolory

Kabel typ-C: długość kabla: 1,8 m, natężenie maks. 2 A, do wyboru 3 kolory

Ładowarka samochodowa: 2 porty USB, natężenie maks. 2,4 A

Cena: 9,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 9 czerwca w Biedronce pojawią się tez:

HOFFEN Płyta indukcyjna

10 poziomów mocy (200-2000 W)

10 poziomów temperatury (60-240°C)

do naczyń z magnetycznym dnem o 13-20 cm

timer

powierzchnia z ceramicznego szkła hartowanego

7 automatycznych programów

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

HOFFEN Wentylator stojący

moc: 45 W

regulowana wysokość: 99-118 cm

oscylacja: 80 stopni

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Pełną ofertę Biedronki z innymi urządzeniami i akcesoriami znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź też: Lidl: akcesoria elektroniczne w super cenach!