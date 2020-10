Biedronka - od jutra ciekawa promocja na generator pary SV8030 marki Tefal

Już jutro w sieci sklepów Biedronka będzie można kupić generator pary SV8030 marki Tefal w promocyjnej cenie - 170 zł taniej niż w innych sklepach.

Generator pary SV8030 pojawi się na sklepowych półkach już jutro (tj. 08.10.2020 r.) i będzie kosztował 599 zł, czyli o 170 zł mniej niż w innych sklepach. Czym się charakteryzuje i jakie funkcje posiada?

Generator pary Tefal Express Anti-Calc SV8030 to urządzenie, którym szybko i sprawnie wyprasujemy każdy rodzaj tkaniny, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Generator wytwarza stały strumień pary o mocy do 120 g/min pod ciśnieniem 6,2 bara oraz dodatkowy wyrzut pary o mocy do 400 g/min. Do tego posiada:

1,8-litrowy zbiornik na wodę,

Szufladkę antykamiennaą Calc Collector,

Stopę żelazka z technologią Durilium Airglide Autoclean,

Funkcje: AntiDrip, AntiCalc, Eco, Auto Stop, prasowanie w pionie.

Sprawdźcie również nasz ranking oczyszczaczy powietrza 2020.