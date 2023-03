Biedronka oferuje czytnik Kindle - czy aby na pewno opłaca się go kupić?

Sprzęt, który zmienił oblicze czytania książek trafił do...Biedronki! Amazon Kindle w samej Ameryce sprzedano w ilości bliskiej ćwierci miliona w niecały rok od debiutu. Od tego czasu wiele się zmieniło, a jeden z kultowych modeli można zdobyć już teraz w znacznie niższej cenie.

Kultura czytania książek jest z nami od wieków, choć papierowe wersje zyskują coraz mniejsze zainteresowanie. Nie oznacza to, że przestaliśmy czytać - nic bardziej mylnego. Często sięgamy po alternatywę w postaci audiobooków oraz e-booków, a to m.in. dzięki Amazon. Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy na rynek trafił pierwszy model Kindle 1. Choć nie było to pierwsze zetknięcie świata z nietradycyjną formą czytelnictwa, zdecydowanie najbardziej popularną. Niemniej, warto wspomnieć, że pierwszym historycznym dokumentem uważanym za e-booka jest elektroniczna wersja Deklaracji Niepodległości USA rozesłana przez Michael Stern Hart, który następnie stał się odpowiedzialnym za projekt Gutenberg.

Powracając do słynnego czytnika Kindle, wraz z rozwojem rynku oraz rosnącego uznania wobec elektronicznej formy ciężkich książek podatnych na zniszczenia, Amazon wyprodukował kolejne generacje. Jedna z nich trafiła do sklepu internetowego Biedronki - warto wspomnieć, że nie po raz pierwszy. Kilka miesięcy temu model wyprzedał się dość szybko.

Kindle Paperwhite 5

Źródło: Biedronka Home

Czytnik wyposażono w ekran o przekątnej 6,8 cala, tak więc jest to kompromis między wygodą, a zachowaniem przyzwoitej czytelności tekstu. Rozdzielczość wynosi 300 dpi, 16 poziomów szarości i regulowane podświetlenie ekranu. Producent wprowadził możliwość automatycznej zmiany koloru względem pór dnia, tak więc czytanie jest znacznie bardziej komfortowe nawet dla osób, które słabiej widzą. Kinder Paperwhite 5 posiada wydajny akumulator - czytając około godziny dziennie, wystarczy naładować go raz, na 5 tygodni. Jak przystało na nowoczesny model, posiada on dwupasmowe Wi-Fi - jest to wersja bez reklam. E-booki możesz przesyłać poprzez USB-C lub Wi-Fi.

Parametry techniczne

Rozmiar ekranu: 6,8 cala

Rodzaj wyświetlacza: E-ink Carta

Rozdzielczość: 300 dpi

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi

Wymiary: 17,4 x 12,5 x 0,8 cm

Obsługiwane formaty: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje, audible audio format (AAX)

Funkcje dodatkowe: regulacja oświetlenia, podświetlanie z wyborem barwy, 16 poziomów szarości, wbudowany słownik

Wewnętrzna pamięć flash: 8 GB

System operacyjny: Linux

Początkowo sprzęt pojawił się w sklepie internetowym Biedronka Home w cenie promocyjnej (689 zł zamiast 749 zł). Niestety rabat wygasł 25 marca, co nie czyni już oferty wysoce atrakcyjnej. Zwłaszcza, że model można zakupić taniej bezpośrednio ze strony Amazon. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

Szukasz czytnika dla najmłodszych czytelników? Oto alternatywa...

Czytnik Amazon Kindle 10

Jeśli zależy Ci na budżetowym rozwiązaniu lub chcesz zarazić czytaniem swoją pociechę, warto przyjrzeć się modelowi Kindle 10. Wersja jest pozbawiona rozpraszających aplikacji, a subskrypcja Amazon Kids+ umożliwia dostęp do wielu tytułów o różnym stopniu zaawansowania, w zależności od wieku oraz zainteresowań. Łączność odbywa się poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi, tak więc możliwe jest również przesyłanie interesujących lektur. Kindle 10 wyposażono w 6-calowy ekran i choć jest dedykowany dla dzieci, nic nie stoi na przeszkodzie, aby był użytkowany również przez dorosłych użytkowników.

Parametry techniczne

Przekątna ekranu: 6 cali

Pamięć wbudowana: 8 GB

Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT

Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli

Oto coś dla bardziej wymagających czytelników...

Amazon Kindle Oasis 3

Jeśli funkcjonalność modelu Paperwhite 5 i Kindle 10 nie jest dla Ciebie wystarczająca, pora zapoznać się z możliwościami modelu Oasis 3. Przekątna ekranu wynosi 7 cali, a wyświetlacz wyposażono w technologię E-Ink. Podczas czytania pomocne może okazać się podświetlenie ale również regulacja barwy i funkcja Nightlight. Czytnik jest smukłym urządzeniem, które waży zaledwie 188 gram. Umożliwia wczytywanie się w e-booki, jak i odsłuch audiobooków poprzez aplikację Audible, a następnie sparujesz Oasis 3 z bezprzewodowym głośnikiem lub słuchawkami.

Parametry techniczne

Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC

Standardy obsługiwanych zdjęć: BMP, GIF, JPG, PNG

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi

Rozdzielczość ekranu: 1680 x 1264

Jeśli chcesz zabrać czytnik w dłuższą podróż, a w dodatku wyjątkowo dużo czytasz, może przydać się również...powerbank.

Powerbank Xiaomi Redmi

Pojemność modelu to aż 10 000 mAh, tak więc z powodzeniem zapewni pełen cykl ładowania dla Kindle Paperwhite 5. Wewnątrz znajduje się bateria litowo-polimerowa, a dzięki kilku wejściom, model jest kompatybilny z wieloma typami urządzeń. Kompaktowy powerbank może przydać się więc nie tylko posiadaczom czytnika, ale również smartfonów i nie tylko. Dodatkowym atutem jest możliwość ładowanie 2 sprzętów jednocześnie.

Parametry techniczne

Wymiary: 16 x 11 x 3 cm

Waga: 0,25 kg

Moc: 20 W

Wejścia: Micro-USB + USB Type-C

Wyjścia: Micro-USB + USB Type-C

Powerbank Xiaomi kupisz za pośrednictwem sklepu internetowego Biedronka Home za 89,90 zł. Jeśli szukasz modelu o większej pojemność, warto rozważyć zakup nieco droższego wariantu od Xiaomi (20 000 mAh).

Słuchawki bezprzewodowe TCL MOVEAUDIO S200

Preferujesz wsłuchiwać się w audiobooki? Połączenie z Bluetooth umożliwi Ci sparowanie smartfona z bezprzewodowymi słuchawkami. Model od znanej marki TCL zapewnia aż do 23 godzin odtwarzania, tak więc możemy zapomnieć o częstym ładowaniu. Sterowanie może odbywać się tradycyjnie poprzez dotyk, ale również asystenta głosowego Google. Dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku zastosowano system redukcji szumów ENC.

Parametry techniczne

Pojemność baterii: etui 520 mAh, słuchawki 30 mAh

Kompatybilność z Android, iOS

Łączność: Bluetooth 5.0

Wejścia: słuchawki 2-pinowe pogo, etui USB typu C

Słuchawki TCL są dostępne w internetowym sklepie Biedronka Home za 249 zł.

Słuchawki bezprzewodowe MOEVI

W ofercie Biedronka Home znalazła się również alternatywa dla osób, które preferują słuchawki nauszne. Wśród nich pojawił się model od marki MOEVI, który możesz sparować ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.1. Odtwarzanie jest możliwe nawet przez 70 godzin (36 z wykorzystaniem ANC), a na jakość dźwięku wpływa m.in. zastosowanie aktywna redukcja szumu. Ładowanie jest możliwe poprzez wejście USB typu C.

Parametry techniczne

Pojemność baterii: Li-iPo 3,7 V ⎓ 800 mAh, 2,96 Wh

Łączność: Bluetooth: 5.1

Technologia ANC: 2 mikrofony

Redukcja ANC: -22dB

Słuchawki MOEVI są dostępne w internetowym sklepie Biedronka Home za 249 zł.

