Biedronka oferuje czytnik Kindle taniej niż gdziekolwiek. Promocja nie potrwa długo

Sprzęt, który zmienił oblicze czytania książek trafił do...Biedronki! Amazon Kindle w samej Ameryce sprzedano w ilości bliskiej ćwierci miliona w niecały rok od debiutu. Od tego czasu wiele się zmieniło, a jeden z kultowych modeli można zdobyć już teraz w znacznie niższej cenie.

Kultura czytania książek jest z nami od wieków, choć papierowe wersje zyskują coraz mniejsze zainteresowanie. Nie oznacza to, że przestaliśmy czytać - nic bardziej mylnego. Często sięgamy po alternatywę w postaci audiobooków oraz e-booków, a to m.in. dzięki Amazon. Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy na rynek trafił pierwszy model Kindle 1. Choć nie było to pierwsze zetknięcie świata z nietradycyjną formą czytelnictwa, zdecydowanie najbardziej popularną. Niemniej, warto wspomnieć, że pierwszym historycznym dokumentem uważanym za e-booka jest elektroniczna wersja Deklaracji Niepodległości USA rozesłana przez Michael Stern Hart, który następnie stał się odpowiedzialnym za projekt Gutenberg.

Powracając do słynnego czytnika Kindle, wraz z rozwojem rynku oraz rosnącego uznania wobec elektronicznej formy ciężkich książek podatnych na zniszczenia, Amazon wyprodukował kolejne generacje. Jedna z nich trafiła do sklepu internetowego Biedronki - warto wspomnieć, że nie po raz pierwszy. Kilka miesięcy temu model wyprzedał się dość szybko.

Kindle Paperwhite 5

Czytnik wyposażono w ekran o przekątnej 6,8 cala, tak więc jest to kompromis między wygodą, a zachowaniem przyzwoitej czytelności tekstu. Rozdzielczość wynosi 300 dpi, 16 poziomów szarości i regulowane podświetlenie ekranu. Producent wprowadził możliwość automatycznej zmiany koloru względem pór dnia, tak więc czytanie jest znacznie bardziej komfortowe nawet dla osób, które słabiej widzą. Kinder Paperwhite 5 posiada wydajny akumulator - czytając około godziny dziennie, wystarczy naładować go raz, na 5 tygodni. Jak przystało na nowoczesny model, posiada on dwupasmowe Wi-Fi - jest to wersja bez reklam. E-booki możesz przesyłać poprzez USB-C lub Wi-Fi.

Parametry techniczne

Rozmiar ekranu: 6,8 cala

Rodzaj wyświetlacza: E-ink Carta

Rozdzielczość: 300 dpi

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi

Wymiary: 17,4 x 12,5 x 0,8 cm

Obsługiwane formaty: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje, audible audio format (AAX)

Funkcje dodatkowe: regulacja oświetlenia, podświetlanie z wyborem barwy, 16 poziomów szarości, wbudowany słownik

Wewnętrzna pamięć flash: 8 GB

System operacyjny: Linux

Sprzęt kupisz już teraz za pośrednictwem sklepu internetowego w cenie 749 zł 689 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie do 25 marca lub do wyczerpania zapasów. Model możesz zakupić również bezpośrednio ze strony Amazon, w kilku wariantach (dotyczących pojemności urządzenia). Szczegóły, jak i ofertę znajdziesz pod tym linkiem.

Jeśli chcesz zabrać czytnik w dłuższą podróż, a w dodatku wyjątkowo dużo czytasz, może przydać się również...powerbank.

Powerbank Xiaomi Redmi

Pojemność modelu to aż 10 000 mAh, tak więc z powodzeniem zapewni pełen cykl ładowania dla Kindle Paperwhite 5. Wewnątrz znajduje się bateria litowo-polimerowa, a dzięki kilku wejściom, model jest kompatybilny z wieloma typami urządzeń. Kompaktowy powerbank może przydać się więc nie tylko posiadaczom czytnika, ale również smartfonów i nie tylko. Dodatkowym atutem jest możliwość ładowanie 2 sprzętów jednocześnie.

Parametry techniczne

Wymiary: 16 x 11 x 3 cm

Waga: 0,25 kg

Moc: 20 W

Wejścia: Micro-USB + USB Type-C

Wyjścia: Micro-USB + USB Type-C

Powerbank Xiaomi kupisz za pośrednictwem sklepu internetowego Biedronka Home za 89,90 zł. Jeśli szukasz modelu o większej pojemność, warto rozważyć zakup nieco droższego wariantu od Xiaomi (20 000 mAh).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czytnikach, lub masz wątpliwości, czy ten model będzie dla Ciebie odpowiedni, sprawdź: Jaki czytnik e-book wybrać? Wybrałam kilka najciekawszych modeli, które warto kupić.