Biedronka: okazja tygodnia - mikrofon studyjny w super cenie!

W ofercie Biedronki pojawił się do kupienia mikrofon Hykker z całym zestawem studyjnym - cena jest naprawdę zachęcająca.

To idealna okazja dla osób początkujących, które szukają niedrogiego sprzętu do nagrywania filmów na You Tube, podcastów czy do streamingu. Mikrofon wraz ze statywem, pop filtrem i nasadka przeciwwiatrową kosztuje tylko 99 zł. To bardzo niska cena jeśli chodzi o tej kategorii sprzęt. Jak możemy przeczytać w opisie produktu:

Zakres częstotliwości wynosi 100-20 000 Hz (przy +/- 10 dB)

Czułość: -38 dB (przy 1 kHz)

Umożliwia wygodne użytkowanie dzięki podpięciu do wejścia mikrofonowego w komputerze

Posiada regulowany statyw oraz uchwyt stołowy

