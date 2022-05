Biedronka: pionowy odkurzacz bezprzewodowy za 299 zł – już w sklepach! [11.05.2022]

W Biedronce od dziś dostępny jest tani odkurzacz bezprzewodowy. Sprawdzamy, jaki to model i czy warto go kupić!

Biedronka po raz kolejny zaskakuje nas ciekawą ofertą. Tym razem w atrakcyjnej cenie jest odkurzacz bezprzewodowy. Urządzenie jest dostępne w dniach 9-21 maja 2022 r. Sprawdzamy, co potrafi ten model i czy warto rozważyć zakup odkurzacza z Biedronki.

Odkurzacz bezprzewodowy Hoffen z systemem Flexispace

Dużym atutem tego odkurzacza jest system Flexispace, który umożliwia zgięcie rury pod kątem nawet 180 stopni. Dzięki tej wygodniej funkcji można z łatwością dotrzeć do wszystkich zakamarków pod meblami. Elektroszczotka została wyposażona w diody LED, które pomogą dostrzec nawet niewielkie zabrudzenia. Urządzenie posiada wymienny akumulator litowo – jonowy, który pozwala na nawet 40 min. pracy na jednym pełnym naładowaniu. Odkurzacz oferuje użytkownikowi system cyklonowy Ultra Cyclone z 2 poziomami prędkości: normalnym i turbo. Producent zapewnia, że skutecznie oddziela on kurz od przepływającego powietrza, dzięki czemu wydostające się na zewnątrz powietrze jest czystsze niż zasysane. Dodatkowo, odkurzacz wyposażono w filtr EPA. W zestawie są 2 dodatkowe końcówki szczelinowe: długa i krótka oraz rura do odkurzania samochodu, a także uchwyt ścienny, który ułatwia przechowywanie odkurzacza.

Zobacz również:

Cena: 299 zł Więcej informacji

W ofercie Biedronki od 9 maja dostępne są też m.in.:

mop parowy,

mop płaski obrotowy

oraz inne akcesoria do sprzątania.

Pełną ofertę Biedronki znajdziesz pod tym linkiem.

