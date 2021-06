Biedronka - promocja na lody Ekipa XL z okazji zakończenia roku szkolnego!

Lody Ekipa Friza od dzisiaj są dostępne w ofercie Biedronki w promocyjnej cenie z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji!

Lody Ekipa od dłuższego czasu cieszą się dużą popularnością - tak dużą, że wciąż brakuje ich w ofertach sklepów. Przez ten weekend macie szanse kupić produkt w Biedronce - pojawi się nowa dostawa towaru, a do tego lody będą objęte promocją - za jedną sztukę Ekipa XL zapłacicie 1,99 zł. Obecnie są dostępne dwa smaki: sorbet truskawkowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym oraz sorbet cytrynowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym.

Cena promocyjna obowiązuje z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny to 5 opakowań na kartę. Oferta jest ważna od 25 do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: FB/Biedronka

Istnieje również szansa zamówienia lodów Ekipa przez internet, o czym więcej przeczytacie TUTAJ.

Sprawdźcie również: Lody Ekipa Friza – skład. Czy popularny przysmak jest szkodliwy?