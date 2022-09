Biedronka: przydatny gadżet znanej marki pojawił się w sklepie internetowym już dziś!

Do sklepu Biedronka Home niemal codziennie trafiają nowości od znanych marek. Tym razem pojawiło się tam akcesorium bardzo przydatne dla każdego użytkownika smartfona.

W sklepie internetowym Biedronka Home niemal codziennie naszą uwagę zwracają ciekawe nowości. Często są to produkty znanych i lubianych marek. Nie inaczej jest i tym razem. Już od dziś na wirtualnych półkach Biedronki dostępne są słuchawki douszne TWS marki Setty.

Setty, słuchawki TWS

Zasięg tych bezprzewodowych słuchawek wynosi do 10 metrów. Mają wbudowany mikrofon, mogą więc służyć nie tylko do słuchania muzyki, ale również do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz podczas spotkań online. Całość zamknięta jest w niewielkim pudełku, które służy nie tylko do przechowywania słuchawek, ale również do ich ładowania. Magnetyczna ładowarka jest zasilana przez przewód USB-C. Dodatkowo, posiada elektroniczny wskaźnik naładowania, umieszczony pomiędzy obiema słuchawkami, dzięki któremu możemy na bieżąco monitorować zużycie energii w akcesorium. Co istotne, słuchawki automatycznie włączają się po wyjęciu ich z etui oraz wyłączają się, gdy zostaną w nim umieszczone. Jednak można włączać i wyłączać je poprzez przytrzymanie przycisku funkcyjnego przez ok. 5 sek.

Zobacz również:

Jednak to nie wszystko. Słuchawki posiadają też funkcję inteligentnego asystenta osobistego, właściwą smartfonów, tabletom i niektórym urządzeniom typu smart. Funkcja ta pozwala na sterowanie za pomocą komend głosowych. Aby aktywować tą funkcjonalność, wystarczy przytrzymać przycisk funkcyjny przez ok. 1 sek.

Funkcje słuchawek Setty:

odbieranie połączeń lub pauzowanie/wznawianie muzyki – należy krótko dotknąć przycisk funkcyjny którejkolwiek ze słuchawek

odrzucanie połączeń – trzeba dotknąć i przytrzymać przez około 2 sekundy przycisk funkcyjny którejkolwiek ze słuchawek

kończenie połączeń – krótko dotknąć przycisk dotykowy którejkolwiek ze słuchawek

następny utwór z muzycznej playlisty – szybko trzykrotnie dotknąć przycisk funkcyjny prawej słuchawki

poprzedni utwór z muzycznej playlisty – szybko trzykrotnie dotknąć przycisk funkcyjny lewej słuchawki

zwiększenie głośności – szybko dwukrotnie dotknąć przycisk funkcyjny prawej słuchawki

zmniejszanie głośności – szybko dwukrotnie dotknąć przycisk funkcyjny lewej słuchawki

Zestaw zawiera:

słuchawki bezprzewodowe,

etui ładujące,

przewód USB-C,

dwa komplety gumek douszny w rozmiarach S i L.

Cena słuchawek w sklepie Biedronka Home: 69,90 zł – przejdź do sklepu

Warto przeczytać: Biedronka: odkurzacz pionowy z rurą łamaną za niecałe 350 zł!