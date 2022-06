Biedronka: przygotuj się do lata - jedyna okazja na zakup urządzeń chłodzących w tak niskiej cenie [21.06.2022]

Znana sieć sklepów wielokrotnie zaskakiwała nas wyjątkowymi ofertami. Tym razem mamy szansę zdobyć urządzenia chłodzące w wyjątkowych cenach! Sprawdzamy szczegóły sprzętu oraz parametry techniczne.

Lato zbliża się wielkimi krokami, co pokazały minione upalne dni. Wraz z wysokimi temperaturami, nasze mieszkania ulegają niepożądanemu przegrzaniu. Cyklicznie co roku sprzęty do chłodzenia domu znikają ze sklepów w błyskawicznym tempie. Biedronka ma na to radę - zadbaj o wyposażenie swojego mieszkania w odpowiednie urządzenia zanim zrobią to inni. Sieć sklepów oferuje tanie urządzenia dla domu już dziś! Sprawdź, które są godne uwagi i sprostają upalnemu wyzwaniu.

Przedstawiamy jedne z najbardziej pożądanych produktów, które pojawiają się w sieci sklepówBiedronka od 23.06.

Zobacz również:

Wentylator biurkowy

Jeśli na co dzień pracujesz przy biurku lub spędzasz czas w mniejszym pomieszczeniu, warto postawić na wentylator biurkowy. Nie ma obaw o nadmierny hałas, ponieważ urządzenie cechuje się cichym trybem wentylacji - nie utrudniając nauki oraz skupienia przy obowiązkach.

moc: 33 W

3 poziomy prędkości nawiewu

automatyczna oscylacja i regulacja kąta nachylenia głowicy

wysokość: 48 cm

cicha praca

Cena: 99 zł

Wentylator z funkcją nawilżania

Wraz ze wzrostem temperatury w mieszkaniu, zmienia się również stopień nawilżenia powietrza. Skutkuje to nie tylko dyskomfortem, ale i wpływa na nasze zdrowie. Wentylator zapewnia więc zarówno chłodzenie powietrza w upalne dni, jak i odpowiednią wilgotność. Wiatrak cechuje się stosunkową dużą mocą sięgającą 75 W.

moc: 75 W

3 poziomy prędkości nawiewu

timer 0-60 min

zbiornik na wodę o poj. 3,2 l

automatyczna oscylacja i regulacja kąta nachylenia głowicy

wysokość: 130 cm

cicha praca

Cena: 349 zł

Klimator

Działanie klimatora znacząco różni się od klasycznego wentylatora. Uczucie chłodu uzyskujemy dzięki wlewom wody i odpowiednim filtrom wewnątrz. Ciepłe powietrze trafia do zwilżonej struktury co finalnie pozwala na obniżenie temperatury w domu. Warto dodać, że korzystanie z klimatora jest znacznie zdrowsze, aniżeli klimatyzacja. Model umożliwia łatwe napełnienie wodą, a wszelkimi funkcjami sterujemy za pomocą pilota. Urządzenie uzyskało certyfikat DEKRA oraz TUV - produkt jest więc w pełni bezpieczny oraz przyjazny dla środowiska.

3 tryby pracy: normalny, naturalny, sleep

panel dotykowy

możliwość zdalnego sterowania pilotem

programator czasu z możliwością ustawienia czasu pracy od 2 do 12 h

łatwe napełnianie wodą

w zestawie 2 wkłady chłodzące

Cena: 299 zł

Polowanie na okazję, czas - start!

Całą ofertę sieci znajdziesz pod tym linkiem.

Może zainteresować Cię również: Lidl: takiej wyprzedaży się nie spodziewaliśmy - sprawdź, co znaleźliśmy w ofercie.