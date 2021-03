Biedronka: robot sprzątający i odkurzacz bezprzewodowy w genialnej cenie!

Od jutra w ofercie Biedronki pojawi się robot sprzątający oraz odkurzacz bezprzewodowy w atrakcyjnie niskiej cenie. Sprawdzamy, czy warto zdecydować się na zakup.

W ofercie Biedronki coraz częściej możemy trafić na ciekawe urządzenia elektroniczne, które możemy kupić w bardzo przystępnych cenach, niższych niż w innych sklepach z elektroniką. W tym tygodniu na sklepowe półki trafią dwa sprzęty, na które warto zwrócić uwagę.

Robot sprzątający NaviSpace

Jednym z nich jest robot sprzątający NaviSpace marki Hykker, którego kupimy za 499 zł. To bardzo atrakcyjna cena, jeśli chodzi o tego rodzaju urządzenie. Tym bardziej, że jego specyfikacja prezentuje się całkiem nieźle. Robot Navi Space wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh, co zapewnia do 100 minut ciągłej pracy, filtr EPA11 oraz pojemny zbiornik na nieczystości (0,6 l).

Nawiguje przestrzeń za pomocą żyroskopu oraz systemu Navi Space. Do wyboru mamy cztery tryby sprzątania, które różnią się siłą ssącą oraz sposobem pracy trzech szczotek sprzątających. Głośność pracy robota utrzymuje się na poziomie do 65 dB. Urządzenie zostało wyposażone również w komunikację Wi-Fi, dzięki czemu możliwe jest sterowanie robotem za pomocą aplikacji. W zestawie znajdziemy również pilota .

Odkurzacz bezprzewodowy z systemem FlexiSpace

Innym produktem wartym uwagi jest odkurzacz bezprzewodowy z systemem FlexiSpace marki Hoffen w cenie 299 zł. Został on wyposażony w silnik o mocy 140 W i sile ssącej 9kPa, zbiornik na kurz o pojemności 0,7 l oraz akumulator o pojemności 2200 mAh, który zapewnia do 40 min. ciągłej pracy.

Wyróżnia go system FlexiSpace, który umożliwia zgięcie rury do 180 stopni. Poza tym urządzenie posiada system cyklonowy Ultra Cyclone z 2 poziomami prędkości: normalnym i turbo, filtr EPA zapewnia wysoką filtrację powietrza, a także 2 dodatkowe końcówki szczelinowe: długa i krótka. Efektywność sprzątania zapewnia elektroszczotka Turbo Power z diodami LED. Uchwyt ścienny ułatwia przechowywanie odkurzacza

