Biedronka rzuca kuchenny niezbędnik za mniej niż stówkę!

Nie przygotujesz bez niego nawet świątecznych wypieków. To absolutny niezbędnik, który powinien znaleźć się w każdej kuchni.

Z pewnością wszyscy zgodzą się ze mną, że w każdej kuchni powinny być pewne konkretne sprzęty i urządzenia. Moim zdaniem, jednym z takich niezbędników jest mikser. Nie może go zabraknąć w żadnym domu – przyda się do przygotowywania różnych dań oraz wypieków. Nadchodzące święta to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w taki sprzęt i przygotować na kulinarne eksperymenty. Babka, piernik, a może biszkopt? Cokolwiek planujesz, bez miksera się nie obejdzie.

Mikser ręczny MPM

Mikser, który pojawi się niebawem na półkach Biedronki, to urządzenie marki MPM. Ten producent często gości na półkach popularnego dyskontu. Urządzenie to ma moc na poziomie 500 W. Do dyspozycji użytkownika jest aż 5-stopniowa regulacja prędkości. Dodatkowo, zadbano też o funkcję TURBO, która służy do zadań specjalnych i przyda się przy największych wyzwaniach.

Mikser wyposażono w wymienne mieszadła. Do wyboru, w zależności od potrzeb, jest trzepakowe mieszadło, służące do ubijania piany, a także mieszadło hakowe – idealne do wyrabiania ciasta. Aby zdemontować któreś z nich, wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający mieszadła. Co ważne, mikser posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas pracy.

Mikser ręczny MPM będzie dostępny w Biedronce w dniach od 17 do 30 listopada 2022 r. w cenie 99 zł. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz pod tym linkiem.

