Biedronka startuje z wielką wyprzedażą. Jak zdobyć produkt za 1 zł?

Czy ktoś mówił o promocjach? Jeśli chcesz sporo zaoszczędzić przy okazji zakupów w sklepie Biedronka Home, zdradzamy jak skorzystać z dużych rabatów, a nawet otrzymać kolejny produkt za symboliczną złotówkę.

Spis treści

Biedronka: Wiosenna Wyprzedaż - zasady

Dziś szczęśliwy dzień dla wszystkich miłośników wiosennej aury, co postanowiła uczcić również Biedronka. Okres letni jest dla wielu z nas najbardziej wyczekiwaną porą roku, a wraz z nią pojawiają się nie tylko nowe przyjemności ale również potrzeby. Jeśli zamierzałeś dokonać wiosennych porządków lub zakupów, nadeszła świetna okazja. Już od dziś możemy skorzystać z rabatów podczas wielkiej wyprzedaży. Jest to dobra nowina zwłaszcza dla tych, którzy planowali większe zakupy - promocje obowiązują już przy zakupie dwóch produktów. Oto co należy zrobić, aby zaoszczędzić.

Kup 2 produkty objęte akcją, aby otrzymać 25% rabatu na 2 produkt

Kup 3 produkty objęte akcją, aby otrzymać 50% rabatu na 3 produkt

Kup 4 produkty objęte akcją, aby otrzymać 80% rabatu na 4 produkt

Przy zakupie 4 produktów, 5 z nich otrzymasz za 1 zł

Produkty objęte wyprzedażą w sklepie Biedronka Home są oznaczone specjalną zakładką KUPUJ W ZESTAWACH. Akcja potrwa aż do 4 kwietnia, jednak wiele produktów może wyprzedać się znacznie szybciej.

Zobacz również:

Biedronka Home - co warto upolować na wyprzedaży?

Najnowszą akcją tematyczną objęto mnóstwo kategorii, a w tym również AGD, elektronikę i nie tylko. Jest to ponad 1900 produktów w cenach wahających się od 5,99 zł do 5899,99 zł. Oto kilka pozycji, które szczególnie wzbudziły nasze zainteresowanie.

Hulajnoga elektryczna 4SWISS EX9

Model wyposażono w 500-wattowy silnik oraz akumulator o pojemności 15,6 Ah. Jedno naładowanie pozwala na pokonanie 45 kilometrów, a maksymalna prędkość wynosi około 25 km/h. Nad bezpieczeństwem czuwa potrójny układ hamulcowy.

Jeśli model od 4SWISS nie jest dla Ciebie wystarczający, więcej modeli hulajnóg elektrycznych znajdziesz w sklepie pod tym linkiem.

Odkurzacz akumulatorowy Berlinger Haus

Odkurzacz bezprzewodowy posiada 2-stopniową regulację mocy i filtrację HEPA, co może okazać się kluczowe dla alergików. Przy niższej mocy ssania może pracować około 30 minut, a wszelkie zabrudzenia trafiają do 2,2 litrowego pojemnika na kurz.

Szukasz idealnego modelu odkurzacza akumulatorowego? Wiele tego typu rozwiązań znajdziesz pod tym linkiem.

Wielofunkcyjny robot Eldom PerferctMix

Szukasz pomocnika na święta? Model MFC2000 oferuje aż 12 poziomów prędkości, a moc silnika to aż 1500 Watt. Możliwa jest również regulacja temperatury oraz dopasowanie trybu pracy do aktualnych składników. Sterowanie jest możliwe poprzez ekran dotykowy.

Robot może przydać się zarówno sceptykom gotowania, jak i uzdolnionym domowym kucharzom, jednak każdy z nas ma nieco inne wymagania. Pod tym linkiem znajdziesz wiele różnorodnych wariantów.

Może zainteresować Cię również: Kindle w Biedronce? Jeff Bezos złapałby się za głowę - taniej nie kupisz go nigdzie.