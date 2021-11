Biedronka: super okazja - oczyszczacz powietrza w ekstra cenie!

W ofercie Biedronki pojawił się tani oczyszczacz powietrza MPM wyposażony w wiele ciekawych funkcji. Czy warto zdecydować się na zakup?

W wybranych sklepach Biedronki możecie kupić oczyszczacz powietrza marki MPM w wyjątkowo niskiej cenie - kosztuje jedynie 299 zł. Jakie funkcje i możliwości posiada?

Oczyszczacz MPM jest przeznaczony do powierzchni nie większych niż 15 m² i jak zaznacza producent, potrafi przefiltrować do 100 m³/h powietrza. Możemy wybrać jeden z czterech poziomów prędkości, aby dostosować pracę wentylatora do konkretnych warunków. Urządzenie zostało wyposażone w timer oraz podświetlany panel sterowania. Za oczyszczanie odpowiada trójwarstwowy system filtracji.

Jak możemy przeczytać w ofercie, oczyszczacz ma także wbudowany jonizator oraz lampę UV. Poziom głośności wynosi od 32 do 60 dB.

