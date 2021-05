Biedronka: super wyprzedaż - drugi produkt taniej o połowę (urządzenia RTV i AGD)

W Biedronce do jutra trwa wyprzedaż produktów przemysłowych - drugi tańszy produkt kupicie o połowę taniej.

Jeśli wybieracie się na zakupy do Biedronki, to warto skorzystać z promocji, która trwa tylko do jutra (22.05.2021). Przy zakupie dwóch produktów, drugi (tańszy) otrzymacie w niższej cenie, o 50% taniej. Kategorii produktów, które biorą udział w promocji jest całkiem dużo:

Sprzęt RTV

Urządzenia AGD

Elektronika

Akcesoria samochodowe

Akcesoria ogrodowe

Meble

Narzędzia ręczne

Elektronarzędzia

Zabawki

Materiały biurowe i artykuły szkolne

Artykuły niespożywcze dla zwierząt

Akcesoria odzieżowe

Artykuły dekoracyjne

Przybory i akcesoria kuchenne

Oświetlenie

Plecaki i torby

Walizki

Tekstylia

Odzież

Obuwie

Dywany i wycieraczki

Książki

Multimedia

