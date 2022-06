Biedronka: świetna promocja tylko do czwartku. Wentylatory i wiatraki w niższych cenach

Nowy tydzień, nowa promocja. Na udane rozpoczęcie poniedziałku Biedronka ogłosiła 25% rabatu na produkty z listy m.in. wentylatory i wybrane artykuły do grilla.

Promocja -25% w Biedronce – na czym polega akcja?

Już od dzisiaj w sklepie Biedronka taniej kupisz wentylatory, dmuchańce do zabawy w wodzie, baseny, zabawki do wody oraz wybrane artykuły do grilla. Zasada jest prosta: jeśli kupisz 2 produkty z kartą Moja Biedronka, otrzymasz aż 25% rabatu na każdy z nich. Ogłoszona promocja nie łączy się z innymi akcjami prowadzonymi przez sklep, za wyjątkiem akcji z voucherami.

Pamiętaj również, że obowiązuje limit dzienny – jednego dnia możesz kupić maksymalnie 6 produktów na kartę Moja Biedronka. Warto zauważyć, że przy zakupie kilku produktów, rabat zostanie naliczony na najtańsze z nich. Zniżka zostanie wprowadzona przy kasie.

Promocje obowiązują od 13.06 do 15.06.2022 roku.

Co obejmuje promocja?

W promocji kupisz produkty z następujących kategorii:

wentylatory

klimatory

wiatraki

akcesoria do grilla

grille

paleniska ogrodowe

produkty dmuchane np. koła, siedziska, slizgi i maty wodne

baseny

materace dmuchane

Z promocji wyłączone są:

grill jednorazowy Dancoal,

podpałki,

węgle i brykiety do grilla,

tacki,

wykałaczki,

inne jednorazowe artykuły do grilla.

