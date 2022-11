Biedronka szaleje! O tym sprzęcie od popularnej marki marzy każdy meloman i fan filmów

Gdy zauważamy coraz szerszą ofertę Biedronka Home, przecieramy oczy ze zdumienia. Dziś mamy dobre wieści dla osób, które kochają muzykę oraz seanse filmowe w domowym zaciszu. Sprzęt od jednego z najbardziej popularnych przedsiębiorstw w dziedzinie Hi-Fi...trafił do Biedronki!

Biedronka Home to platforma, która rozwija się w naprawdę zaskakującym tempie. Choć sieć należąca do Jerónimo Martins dość długo zwlekała z uruchomieniem własnego sklepu internetowego, było warto czekać! Zarówno jeśli mowa o urządzeniach z zakresu AGD, elektroniki, gadżetów i nie tylko. Dotychczas, najbardziej zaskoczył nas m.in. elektryczny rower, oferta smartwatchy oraz urządzenia Hyundai. To jednak nie koniec...przyszła pora na okazję dla fanów muzyki oraz osób, które chętnie spędzają popołudnia na domowych seansach filmowych.

JBL SOUNDBAR 2.0 ALL-IN-ONE, dwukanałowy

Do oferty sklepu internetowego Biedronki trafił sprzęt od znanego przedsiębiorstwa JBL. Jest to dwukanałowy (zdolny do odtwarzania tonów średnich oraz wysokich) soundbar 2.0 ALL-IN-ONE. Wewnątrz zastosowano parę głośników, która umożliwia osiągnięcie przestrzennego dźwięku. Jest to dość podstawowy, choć stosunkowo atrakcyjny model, który świetnie sprawdzi się podczas seansów filmowych. Posiada złącze HDMI, USB, wejście optyczne, ale również Bluetooth. Z jego pomocą, sparujesz urządzenie umożliwiające strumieniowe odtwarzanie (m.in. smartfon). Smukły sprzęt nie zajmuje zbyt wiele miejsca, a pozwala na znaczące poszerzenie możliwości.

Przejdźmy do parametrów:

Materiał: plastik

Kolor: czarny

Wymiary: 61,4 x 5,8 x 9

Sposób użycia: działa z odbiornikiem telewizyjnym

Waga: 2 kg

Moc: 80

Bluetooth: tak

Biedronka umożliwia zakup sprzętu od JBL wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, w cenie 799 zł. Jest to dość dobra cena, choć na ten moment - możemy wykorzystać okazję i kupić model za 749 zł w Media Expert. Niemniej, bardzo cieszy nas fakt, że takie sprzęty trafiają do Biedronki oraz liczymy, że na stałe zagoszczą w ofercie! Aktualną ofertę możesz sprawdzić pod tym linkiem.