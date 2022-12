Biedronka szaleje – do oferty trafił markowy oczyszczacz powietrza z Wi-Fi w zaskakująco niskiej cenie [20.12.2022]

Tani, a jednocześnie bardzo funkcjonalny – taki jest ten oczyszczacz. Postanowiliśmy sprawdzić, co potrafi i czym się wyróżnia ten sprzęt.

Oferta sklepu internetowego Biedronka Home wciąż się poszerza. Tym razem do oferty trafił oczyszczacz powietrza marki TCL, który – przy bardzo ciekawych funkcjach – ma naprawdę zaskakująco niską cenę. Naszym zdaniem, to bardzo atrakcyjna propozycja dla wszystkich, którzy poszukują niedrogiego, a jednocześnie funkcjonalnego sprzętu. W porównaniu do innych, ten oczyszczacz naprawdę opłaca się kupić.

TCL oczyszczacz powietrza KJ120F

Na stronie dystrybutora znajdziemy taki opis:

Oczyszczacz powietrza TCL KJ120F WiFi to najnowsze rozwiązania technologiczne, tj. możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych, 3-etapowa filtracja oraz różne tryby pracy, w tym bardzo cichy tryb nocny, które ulżą osobom ciepiącym na astmę czy alergię oraz wpłyną pozytywnie na swobodę oddychania i spokojny sen. Poprzez telefon czy tablet z aplikacją TCL Smart możemy nie tylko włączyć i wyłączać urządzenie, ale również ustawić jego tryb pracy. Wydajność oczyszczacza według wskaźnika CADR to aż 120 m3/h. Wymienne filtry z możliwością ich dokupienia, w tym HEPA 13 klasy PM 2,5, usuwają z otoczenia do 99,9% bakterii i wirusów.

Funkcje i parametry:

moduł WiFi - możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych

3-etapowa filtracja: filtr wstępny, HEPA 13, aktywny filtr węglowy

wskaźnik wymiany filtrów

filtracja PM 2.5, usuwa do 99,9% bakterii i wirusów

zasięg działania do 16 m2

wydajność przepływu powietrza CADR: 120 m3/h

3 tryby pracy wentylatora

podświetlany panel

cichy tryb nocny: 28 dB

wielokolorowe podświetlenie LED

Materiał: plastik

Kolor: biały

Wymiary: Ø250 x 370 mm

Waga: 3.2 kg

Moc: 12 W

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,5 m

Cena w sklepie Biedronka Home: 339 zł – kliknij po więcej informacji

