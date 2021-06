Biedronka: tani wentylator kolumnowy z pilotem - idealny na upały!

W ofercie Biedronki pojawił się wentylator kolumnowy z pilotem w bardzo atrakcyjnej cenie. Czy warto wyposażyć się w takie urządzenie na lato?

Szukacie sposobu na uniknięcie letnich upałów, ale nie chcecie inwestować w montaż klimatyzacji? Jest na to rozwiązanie - w ofercie Biedronki znajdziecie tani wentylator kolumnowy z pilotem, który zapewni odpowiednie ochłodzenie. Urządzenie kosztuje 129 zł i jest dostępne w sprzedaży do 10 czerwca lub do wyczerpania zapasów (przejdź do sklepu).

Funkcje i parametry:

Trzy tryby pracy normalny/nocny/zmienny

Trzy prędkości nawiewu

Timer

Dotykowy panel sterowania

Smukły kształt kolumny ułatwiający przechowywanie

Stabilna podstawa, uchwyt do przenoszenia, sprawiają, że wentylator jest wyjątkowo ergonomiczny

Moc: 40 W

Dodatkowe: Oscylacja (automatyczny ruch prawo-lewo w zakresie 75°), wyłącznik czasowy (0,5 – 7,5 godziny)

W zestawie pilot do sterowania

Wysokość: 78,5 cm

Sprawdźcie także: Biedronka - najlepsze okazje tygodnia! Co warto kupić?