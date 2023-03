Biedronka: tania elektronika - co warto kupić? [13.03.2023]

Sprawdzamy, na jakie urządzenia elektroniczne warto zwrócić uwagę w sieci sklepów stacjonarnych Biedronka w marcu 2023.

Elektronika w Biedronce nikogo już nie dziwi - od pewnego czasu na sklepowych półkach pojawia się sporo takich produktów. Co ważne, ich ceny są zazwyczaj niższe niż w innych sklepach. Sprawdzamy, jakie urządzenia oraz akcesoria pojawiły się tym razem w sklepie stacjonarnym i na co warto zwrócić uwagę.

Aktualna oferta Biedronki

Młynek elektryczny do kawy MPM

Świeżo zmieloną kawę zapewni młynek elektryczny o mocy 150 W, który został wyposażony w 2-skrzydłowe ostrza. Do dyspozycji mamy zbiornik na ziarna o pojemności 50 g. Aktualnie urządzenie kosztuje 64,90 zł.

Zobacz również:

Jeśli interesują Was podobne produkty, sprawdźcie ten link

Czajnik elektryczny MPM

W sklepie pojawiła się jeszcze jedna nowość od MPM, a mianowicie czajnik elektryczny o pojemności 1,7 i mocy 1500-1800 W. Obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie kupicie również za 64,90 zł.

Blender ręczny 3w1 Hoffen

W najnowszej ofercie pojawił się blender marki Hoffen o mocy 800 W. Jest on sprzedawany wraz z zestawem akcesoriów, takich jak: końcówka miksująca, trzepaczka, kubek oraz rozdrabniacz o pojemności 600 ml. Jest dostępny w sklepie za 119 zł.

Jeśli interesuje Was podobny produkt zajrzyjcie pod ten link.

Odkurzacz akumulatorowy Hoffen

W aktualnej ofercie pojawił się ręczny odkurzacz akumulatorowy marki Hoffen, który idealnie sprawdzi się do sprzątania auta, ale nie tylko. Urządzenie zostało wyposażone w zbiornik o pojemności 250 ml, akumulator 7,4 v oraz filtr PET. W zestawie znajdziemy końcówkę do większych powierzchni, szczelinówkę i szczotkę z włosiem. Odkurzacz możemy ładować za pomocą adaptera samochodowego.

W sklepie dostępny za 79,90 zł.

Jeśli interesuje Was podobny produkt, zajrzyjcie pod ten link.

Mop parowy

W najnowszej ofercie znajdziecie trójkątny mop parowy marki Beldray ze zbiornikiem na wodę o pojemności 350 ml i obrotową głowicą. Jak wynika z opisu, nadaje się czyszczenia do podłóg twardych oraz dywanów.

W sklepie jest dostępny za 199 zł.

Akumulatora myjka do szyb

Elektryczna myjka do okien, która działa bez podłączania do prądu. Jest ona w stanie czyścić przez ok. 30 minut. Wyposażona została w pojemnik na czystą i brudną wodę.

Jest dostępna za 119 zł.

Kamera obrotowa Melink Smart 1080p

W najnowszej ofercie pojawiło się też coś z kategorii Smart Home. To niewielka kamera obrotowa Wi-Fi, którą można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie. Szerokie pole widzenia oraz obrót głowicą w pionie i poziomie, pozwala zarejestrować obraz w całym pomieszczeniu. Urządzenie nagrywa w jakości full HD 1080p. Sprzęt został wyposażony w funkcję wykrywania ruchu, mikrofon oraz głośnik, a także w diody podczerwieni, które pozwalają na nagrywanie w ciemnych warunkach. Może być zasilana za pomocą gniazda USB lub adaptera, który jest dołączony do zestawu.

W sklepie Biedronka kosztuje aktualnie 89,90 zł.

Podobny produkt znajdziesz też pod tym linkiem.

Gniazdko Smart Wi-Fi Melink

Pozostając w tematyce Smart Home warto także zwrócić uwagę na inteligentne gniazdko Wi-Fi. Urządzenie posiada wbudowany licznik zużycia energii elektrycznej oraz możliwość ustawienia harmonogramu czy timera. W ten sposób możemy zdalnie zarządzać gniazdkami zasilającymi. Maksymalna moc podłączonych urządzeń to 2300 W.

Aktualnie urządzenie kosztuje 34,99 zł.

Szklany blender kielichowy MPM

Szklany blender kielichowy o mocy maksymalnej 500 W i pojemności 1,5 l. Do dyspozycji mamy 2-stopniową regulację prędkości oraz funkcję pulsacyjną i do kruszenia lodu. W pokrywie znajdziemy otwór, który ułatwia dodawanie produktów podczas miksowania. Urządzenie nada się do przygotowywania koktajli owocowych i warzywnych, zup czy przecierów.

Kosztuje 139 zł.

Podobny produkt znajdziesz też w sklepie Amazon w niższej cenie.

Mikser ręczny MPM

Tradycyjny mikser ręczny wyposażony w 6-stopniową regulację prędkości. Do tego posiada tryb turbo. W zestawie znajdziemy mieszadła do ubijania piany oraz hak do wyrabiania ciasta. Moc urządzeni wynosi 300 W.

W sklepie Biedronka kosztuje 89 zł.

Warto też zwrócić uwagę na ten model - sprawdź.

Podświetlany czajnik elektryczny MPM

W najnowszej ofercie pojawił się też elegancki czajnik elektryczny z funkcją podświetlenia. Jego pojemność to 1,7 litra, a moc - 2200 W.

Aktualnie znajdziecie go w sklepie stacjonarnym Biedronka za 74,90 zł.

Sprawdźcie też podobny produkt pod tym linkiem.

Zobaczcie też materiał: Biedronka zaskoczyła kierowców. Ten praktyczny gadżet kupisz za stówkę