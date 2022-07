Biedronka: tania elektronika - co warto kupić? [26.07.2022]

Sprawdzamy, na jakie urządzenia elektroniczne warto zwrócić uwagę w sieci sklepów Biedronka w lipcu 2022.

Elektronika w Biedronce nikogo nie dziwi - od pewnego czasu na sklepowych półkach pojawia się sporo takich produktów. Co ważne, ich ceny są zazwyczaj niższe niż w innych sklepach. Sprawdzamy, jakie urządzenia oraz akcesoria pojawiły się tym razem i na co warto zwrócić uwagę.

Aktualnie w Biedronce trwa akcja promocyjna na artykuły przemysłowe - możesz otrzymać rabat od -20% do -40%. W przypadku zakupu jednego produktu, jesteśmy uprawnieni do zniżki w wysokości 20%, przy zakupie dwóch - 30%, natomiast przy 3 lub więcej produktach przemysłowych to aż 40% taniej. Akcja potrwa do 27.07. Kategorie produktów biorących udział w promocji to m.in.: sprzęt RTV, urządzenia AGD, elektronika, akcesoria samochodowe, akcesoria ogrodowe, elektronarzędzia.

Wentylator biurkowy z klipsem

dodatkowa odpinana podstawka

2-stopniowa regulacja siły nawiewu

regulacja kąta nachylenia wiatraka

do wyboru różne kolory

Cena w sklepie Biedronka: 49,99 zł

Grill kontaktowy

moc 2000 W

możliwość otwarcia grilla na 180°

120-210°C regulacja temperatury za pomocą pokrętła

30-minutowy timer

tacka ociekowa na nadmiar tłuszczu

nienagrzewający się uchwyt typu cool touch

nieprzywierająca powłoka

Cena w sklepie Biedronka: 199 zł

Kompresor wysokociśnieniowy

kompresor metalowy 12 V, 150 PSI, 10 barów

do: samochodów, rowerów, piłek sportowych, pontonów, dmuchanych basenów

Cena w sklepie Biedronka: 69,90 zł

Wentylator podłogowy z pilotem

możliwość ustawienia timera od 1 do 12 h

wskaźnik temperatury

automatyczna oscylacja

4 tryby pracy: domyślny, zmienny, stały lub nocny

regulacja siły nawiewu

możliwość ręcznego ustawienia kąta nachylenia czaszy

sterowanie za pomocą panelu dotykowego lub pilota (dodatkowy uchwyt na pilota)

Cena: 239 zł

Wiertarka udarowa 810 W

w zestawie dodatkowa rękojeść

maks. średnica wiertła: 13 mm

płynna regulacja prędkości obrotowej

beznarzędziowa wymiana wierteł

Cena w sklepie Biedronka: 99 zł

Polerka samochodowa

moc: 1200 W

średnica talerza polerskiego: 150 mm

średnica wrzeciona: M14

przewód zasilający o długości 2 m

antypoślizgowa rękojeść

zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

w zestawie: uchwyt boczny, talerz polerski, wełniana nakładka polerska

Cena w sklepie Biedronka: 179 zł

Słuchawki douszne Bowie E3

czas pracy: ok. 5 h (70% głośności)

działają bezprzewodowo do 10 m

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

Dynamika [dB]: 88

Cena w sklepie Biedronka: 119 zł

Etui wodoodporne i wodoszczelne na telefon do 7,2’’

wodoodporność: IPX8 do 10 m głębokości

wymiary: 210 x 110 mm

Cena w sklepie Biedronka: 29,99 zł

Głośnik karaoke kolumna

moc: 20 W

mikrofon w zestawie

podświetlenie LED

wbudowane radio FM

Bluetooth: 5.0

Cena w sklepie Biedronka: 149 zł

Powerbank lub selfiestick

Powerbank 10 000 mAh 15 W

wejście micro-USB oraz wejście USB-C

2 wyjścia USB oraz wyjście USB-C

Selfiestick

do telefonów o szerokości 60-85 mm

bezprzewodowy

Cena w sklepie Biedronka: 59,90 zł

Wentylator bezłopatkowy akumulatorowy

3-stopniowa regulacja siły nawiewu

bezprzewodowy

ładowanie przez USB (kabel w zestawie)

maks. czas pracy na 1 ładowaniu: 4,5 h

do wyboru 2 warianty kolorystyczne

Cena: 119 zł

Czajnik elektryczny inox 1,7 l

obudowa ze stali nierdzewnej

stabilna obrotowa podstawa 360°

zakryta grzałka

uchylna pokrywa

lampka kontrolna stanu pracy

Cena: 59,90 zł

