Biedronka: tania elektronika - co warto kupić przed Wielkanocą? [11.04.2023]

Sprawdzamy, na jakie urządzenia elektroniczne warto zwrócić uwagę w sieci sklepów stacjonarnych Biedronka w kwietniu 2023.

Elektronika w Biedronce nikogo już nie dziwi - od pewnego czasu na sklepowych półkach pojawia się sporo takich produktów. Co ważne, ich ceny są zazwyczaj niższe niż w innych sklepach. Sprawdzamy, jakie urządzenia oraz akcesoria pojawiły się tym razem w sklepie stacjonarnym i na co warto zwrócić uwagę.

Aktualna oferta Biedronki

Oświetlenie LED Lethe

Do wyboru:

lampka LED z czujnikiem

ruchu i zmierzchu

automatyczna lampka LED

z czujnikiem ruchu i zmierzchu

zestaw 4 lampek LED na zawias

Cena za sztukę: 24,99 zł.

Robot kuchenny MPM z funkcją krojenia w kostkę

Przed świętami przyda się każda pomoc kuchenna, dlatego też warto zwrócić uwagę na urządzenie, które znajdziecie na sklepowych półkach Biedronki. W ofercie pojawił się wielofunkcyjny robot kuchenny, który nada się do przygotowania różnego rodzaju potraw. W zestawie znajdziemy tarczę do ucierania ziemniaków, przystawki umożliwiające krojenie w kostkę (np. warzyw do sałatki), ścierania i krojenia w plastry, przystawkę blendującą, końcówkę do ubijania piany i mieszadło do wyrabiania ciasta. Pojemność głównego zbiornika wynosi 600 ml. Robot może działać z mocą do 800 W. Kupicie go w Biedronce za 299 zł.

Zgrzewarka próżniowa Hoffen, z folią do pakowania żywności

Jedzenie, które zostało po świętach? Warto zadbać o to, by żaden posiłek się nie zmarnował. W tym przypadku pomocna może okazać się zgrzewarka próżniowa, dzięki której będziemy mogli bezpiecznie przechowywać żywność przez dłuższy czas. Urządzenie posiada programy do pakowania zarówno suchej, jak i mokrej żywności. Do tego, zostało wyposażone w nóż do cięcia folii. W zestawie znajdziemy jedną rolkę o wymiarach 28 x 300 cm. W sklepie Biedronka kosztuje 179 zł.

