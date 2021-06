Biedronka: tania elektronika - wentylator podłogowy MPM w super cenie!

Sklep Biedronka przygotował specjalną ofertę na letnie, upalne dni - w sprzedaży pojawił się m.in. tani wentylator podłogowy. Sprawdźcie, jak się prezentuje i ile kosztuje.

W letnie, upalne dni warto zadbać nie tylko o regularne nawadnianie organizmu, ale również o odpowiednią temperaturę w naszych domach i mieszkaniach. Jeśli nie chcemy wydawać zbyt wiele pieniędzy na montaż klimatyzacji, możemy zdecydować się na prostsze i tańsze rozwiązanie, czyli na wentylator chłodzący lub klimator. Tego rodzaju urządzenia są dostępne w sklepach z elektroniką oraz znanych dyskontach, np. w Biedronce. W ofercie sklepu, w tym tygodniu znajdziemy:

Wentylator podłogowy MPM (cyrkulator) , który za pomocą obiegu powietrza, wyrównuje temperaturę w całym pomieszczeniu. Urządzenie zostało wyposażone w 3-stopniową regulację nawiewu oraz możliwość regulacji nachylenia. Wentylator posiada także antypoślizgowe nóżki oraz uchwyt do przenoszenia. Można go umieścić na podłodze lub na podwyższeniu, np. na biurku.

Parametry techniczne:

zakres obrotu: 120°

wygodna rączka do przenoszenia

antypoślizgowa, stabilna podstawa

średnica śmigła: 450 mm

wysokość cyrkulatora: 540 mm

zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz

moc: 100 W

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

Wentylator biurkowy Hoffen posiada 3-stopniową regulację siły nawiewu, możliwość ustawienia kąta nachylenia w zakresie 40 stopni. Został wyposażony w automatyczną oscylację 45 stopni. Dzięki stabilnej podstawie i metalowej siatce osłaniającej korzystanie z wentylatora jest w pełni bezpieczne.

Parametry techniczne:

zasilanie: 220–240 V~, 50 Hz

moc: 40 W

średnica czaszy: 32 cm

waga: 1,7 Kg

Cena: 49,99 zł - przejdź do sklepu

Źródło: hoffen.com.pl

Klimator Hoffen to praktyczne urządzenie, które nie tylko ochłodzi powietrze, ale również je nawilży. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zimnej wody. Posiada zbiornik o pojemności 5,5 l. Poza tym, w zestawie otrzymujemy dwa wkłady chłodzące, które dodatkowo obniżają temperaturę. Klimator został wyposażony w panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem, w czasomierz z regulacją pracy do 12 godzin oraz w pilota. Za pomocą żaluzji możemy regulować kierunek nawiewu oraz oscylację powietrza. Nie zabrakło obrotowych nóżek do wygodnego przemieszczania urządzenia.

Parametry techniczne

waga: 5,8 Kg

zasilanie: 220–240 V~, 50 Hz

moc: 65 W

pojemność zbiornika na wodę: 5,5 l

Cena: 229 zł - przejdź do sklepu

