Biedronka: taniej nawet do -40% na artykuły przemysłowe - limitowana oferta [25.07.2022]

Czy ktokolwiek lubi podatki? Niestety są one nieuniknione nawet podczas zakupów. Zbliżamy się do niecodziennej akcji w sieci sklepów Biedronka - artykuły przemysłowe będą tańsze o cały podatek VAT! Sprawdź szczegóły oraz produkty objęte rabatem.

Biedronka: taniej nawet o 40%

Biedronka posiada w swojej ofercie dość szeroki wachlarz asortymentu, znacząco wykraczający poza produkty spożywcze. Sieć sklepów po raz kolejny rusza z limitowaną ofertą na artykuły przemysłowe, podczas której możemy otrzymać rabat od -20% do -40%! W przypadku zakupu jednego produktu, jesteśmy uprawnieni do zniżki w wysokości 20%, przy zakupie dwóch - 30%, natomiast przy 3 lub więcej produktach przemysłowych to aż 40% taniej. Wyjątkowa akcja rusza już dziś - 25.07 i potrwa wyłącznie do 27.07 we wszystkich sklepach sieci.

Taniej nawet o 40% - zasady

Konieczność posiadania karty/aplikacji Moja Biedronka

Rabat zostanie udzielony na maksymalnie 6 sztuk

Rabat jest naliczany przy kasie

Biedronka: taniej nawet o 40% - przegląd ofert

Jako że akcją objętych jest aż 25 kategorii produktowych, sprawdziliśmy co ostatnio pojawiło się w ofercie sklepu i wybraliśmy naszych faworytów z gazetki Biedronka. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu.

Zobacz również:

Wentylator podłogowy z pilotem

możliwość ustawienia timera od 1 do 12 h

wskaźnik temperatury

automatyczna oscylacja

4 tryby pracy: domyślny, zmienny, stały lub nocny

regulacja siły nawiewu

możliwość ręcznego ustawienia kąta nachylenia czaszy

sterowanie za pomocą panelu dotykowego lub pilota (dodatkowy uchwyt na pilota)

Cena: 239 zł

Polerka samochodowa

moc: 1200 W

średnica talerza polerskiego: 150 mm

średnica wrzeciona: M14

przewód zasilający o długości 2 m

antypoślizgowa rękojeść

zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

w zestawie: uchwyt boczny, talerz polerski, wełniana nakładka polerska

Cena: 179 zł

Urządzenie do waty cukrowej

antypoślizgowe nóżki

osłonka zapobiegająca rozpryskiwaniu cukru

w zestawie 10 plastikowych patyczków i miarka do cukru

Aby uzyskać watę cukrową o innym smaku i kolorze, do cukru można dodać ulubionego barwnika spożywczego w proszku lub użyć specjalnego barwionego cukru przeznaczonego do robienia waty cukrowej

Cena: 99 zł

Frytownica beztłuszczowa 3 l

dotykowy panel

8 programów do przyrządzenia potraw

nienagrzewający się uchwyt

regulacja temperatury 80-200°C

zakres czasu pracy: 1–60 min

Cena: 249 zł

Urządzenie do popcornu

moc: 1200 W

w zestawie miarka do porcjowania ziaren lub roztapiania masła

antypoślizgowe nóżki

przezroczysta pokrywa umożliwia obserwację procesu prażenia

Cena: 69,90 zł

Blender 3 w 1

moc: 800 W

pojemnik i rozdrabniacz o pojemności 0,6 l

metalowa końcówka rozdrabniająca i ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

płynna regulacja prędkości obrotów

w zestawie: końcówka ubijająca, pojemnik oraz rozdrabniacz

Cena: 89,90 zł

Wentylator stojący z pilotem

moc 50 W

3 poziomy prędkości nawiewu

regulacja kąta nachylenia głowicy

timer

cicha praca

regulowana wysokość - maks. 1,32 m

Cena: 179 zł

Wentylator kolumnowy z pilotem

funkcja oscylacji w zakresie ok. 75°

3 stopnie regulacji siły nawiewu

3 tryby pracy: normalny, natura lub nocny

urządzenie sterowane za pomocą pilota lub przycisków na wentylatorze

Cena: 169 zł

Pod tym linkiem znajduje się wykaz artykułów, które nie podlegają rabatowi.

Sprawdź również: Netto: te produkty z oferty AGD i RTV nas zaciekawiły - tak jak ich niskie ceny.