Biedronka: taniej o VAT - artykuły przemysłowe [06.06.2022]

Znana sieć sklepów wielokrotnie zaskakiwała nas wyjątkowymi ofertami. Tym razem mamy szansę zdobyć produkty przemysłowe nawet -23% taniej! Jakiego sprzętu dotyczy promocja? Sprawdzamy szczegóły.

Artykuły AGD, RTV oraz elektronika są niemal niezastąpione w każdym domu. Funkcjonalność, a tym samym wygoda i nowe możliwości to synonimy dobrze wyposażonego domu. Biedronka przygotowała dla nas niecodzienną akcję promocyjną, która uprawnia do zakupów z rabatem aż do -23%! Jedyne o czym należy pamiętać, to o okazaniu karty lojalnościowej Moja Biedronka! Oto szczegóły oraz zasady.

Zasady

Z wyjątkowych rabatów możemy skorzystać przy zakupie co najmniej dwóch produktów artykułów przemysłowych (maksymalnie sześć produktów objętych rabatem). Przy kasie zostanie naliczona -23% zniżka na najtańsze pozycje w koszyku. Zważając na wysokie zniżki, akcja jest ograniczona w czasie - rozpoczyna się już dziś, 06.08 i potrwa wyłącznie do 08.06. Listę produktów wyłączonych z rabatów oraz szczegóły znajdziesz tu.

Zobacz również:

Przedstawiamy jedne z najbardziej pożądanych produktów, które są aktualnie dostępne w sklepach sieci Biedronka!

Wentylator z funkcją nawilżania

moc: 75 W

3 poziomy prędkości nawiewu

timer 0-60 min

zbiornik na wodę o poj. 3,2 l

automatyczna oscylacja i regulacja kąta nachylenia głowicy

wysokość: 130 cm

cicha praca

Cena: 349 zł

Klimator

3 tryby pracy: normalny, naturalny, sleep

panel dotykowy

możliwość zdalnego sterowania pilotem

programator czasu z możliwością ustawienia czasu pracy od 2 do 12 h

łatwe napełnianie wodą

w zestawie 2 wkłady chłodzące

Cena: 299 zł

Wentylator stojący

moc: 45 W

3-stopniowa regulacja nawiewu

regulowana wysokość: 99-118 cm

regulowany kąt nachylenia 30°

oscylacja 80°

Cena: 119 zł

Latarka warsztatowa LED USB

wymiary: 5,5 x 5,5 x 39,5 cm

do wyboru 4 kolory: szary, zielony, czarny, granatowy

magnes w podstawie i obrotowy hak 360° dla łatwego mocowania

Cena: 34,99 zł

Hulajnoga składana

możliwość składania

duże kółka (125 mm)

Cena: 149 zł

Ultradźwiękowe odstraszacze komarów lub lampa owadobójcza

Lampa owadobójcza

moc: 3 W

możliwość postawienia lub zawieszenia

napięcie siatki rażącej nie przekracza 600 V

Ultradźwiękowe odstraszacze komarów

w zestawie 3 szt.

moc: 0,5 W

Cena: 29,99 zł

Polowanie na okazję, czas - start!

Może zainteresować Cię również Lidl: te urządzenia AGD kupisz taniej. Promocja trwa tylko dzisiaj!