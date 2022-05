Biedronka testuje nową aplikację! Zakupy będą jeszcze łatwiejsze

Biedronka stara się przyciągnąć klientów na różne sposoby. Już 18 maja może uruchomić nową aplikację mobilną!

Już niedługo sposób robienia zakupów w największej sieci sklepów spożywczych może się zmienić! Według informacji zawartych w nowych regulaminie karty Moja Biedronka, 18 maja klienci sieci będą mogli zacząć korzystać z nowej aplikacji mobilnej sklepu. Jest to długo wyczekiwane udogodnienie!

Dzisiejsza wersja aplikacji Twoja Biedronka nie cieszy się dużym uznaniem klientów. Jest to jedynie mobilna gazetka - możemy znaleźć tam najnowsze promocje, ale niewiele poza tym. Ma się to zmienić z wejściem do użytku nowej aplikacji, nazwanej po prostu Biedronka. Według zapisów nowego regulaminu, klienci będą mogli zacząć z niej korzystać już 18 maja, jednak już dzisiaj możemy ściągnąc jej wersję testową ze sklepu Play Store na platformę Android. Użytkownicy iOS niestety nie mają jeszcze tej możliwości.

Na tę chwilę aplikacja jest w fazie testów i nie pozwala na założenie konta nikomu poza autoryzowanymi pracownikami. Jednakże dzięki opisowi na Play Store wiemy, jakie główne funkcje zaoferuje nowa appka. Są to między innymi:

Zintegrowanie konta i karty Moja Biedronka - aby mieć dostęp do swojej karty i oferowanych przez nią zniżek potrzebny nam będzie już tylko telefon.

- aby mieć dostęp do swojej karty i oferowanych przez nią zniżek potrzebny nam będzie już tylko telefon. Oferty Dnia - specjalne zniżki dostępne tylko w aplikacji, dopasowane do poprzednich wyborów użytkownika.

- specjalne zniżki dostępne tylko w aplikacji, dopasowane do poprzednich wyborów użytkownika. Skaner cen - przenośny skaner umożliwiający sprawdzenie ceny produktu po zeskanowaniu kodu kreskowego.

- przenośny skaner umożliwiający sprawdzenie ceny produktu po zeskanowaniu kodu kreskowego. Płatności BLIKiem - po dodaniu Biedronki do listy zapamiętanych sklepów będziemy mogli robić zakupy za pomocą BLIK bez kodu

- po dodaniu Biedronki do listy zapamiętanych sklepów będziemy mogli robić zakupy za pomocą BLIK bez kodu Historia transakcji - łatwo sprawdzimy historię naszych zakupów

Z pewnością w miarę rozwijania aplikacji trafią do niej kolejne przydatne funkcje. Na szczęście aplikacja nie jest przesadnie wymagająca. Aby z niej skorzystać, wystarczy telefon obsługujący telefon z systemem Android 6.0 lub nowszym. Użytkownicy telefonów firmy Apple muszą z kolei posiadać iOS w wersji 12.0 lub nowocześniejszy.