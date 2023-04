Biedronka udziela 1500 zł rabatu na hulajnogę elektryczną - jak go zdobyć?

Sieć znana niegdyś jako dyskont po raz kolejny pokazuje, że nieźle odnajduje się w świecie e-commerce. Tym razem proponuje aż... 1500 zł rabatu na hulajnogę elektryczną od popularnej marki. Jak zdobyć tak duży rabat?

Biedronka Home funkcjonuje od sierpnia 2022 roku, a patrząc z perspektywy czasu, uruchomienie internetowego sklepu było strzałem w dziesiątkę. Nie jest również tajemnicą, że na taki ruch wielu z nas czekało. Dotychczas mieliśmy okazję skorzystać z wielu tematycznych akcji promocyjnych, które obejmowały zarówno marki własne, jak i produkty od znanych producentów. Nie jest tajemnicą, że taki ruch znacząco zmienił postrzeganie Biedronki, ponieważ nie jest to już wyłącznie sklep oferujący drobne artykuły przemysłowe. Tym razem sieć sklepów przygotowała coś naprawdę wyjątkowego, zwłaszcza dla osób, które nie stronią od elektrycznych pojazdów...

Hulajnoga elektryczna Razor C25 1500 zł taniej - tylko w Biedronce

Razor C25 to nowoczesny model hulajnogi elektrycznej, którego maksymalna prędkość wynosi 20 km/h (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Producent zastosował akumulator o pojemności 7,65 Ah, tak więc jeden cykl ładowania pozwoli na pokonanie około 25 kilometrów. Poruszać możemy się w dwóch trybach - sportowym lub eco. Hulajnoga jest wyposażona w dwie opony pneumatyczne (8,5 oraz 12,5 cala). Aby zachować bezpieczeństwo nawet po zmroku, na wyposażeniu znajdziemy reflektor oraz tylne światło. Wszelkie aktualne dane dotyczące prędkości, stanu baterii i nie tylko - znajdziemy na wyświetlaczu LED.

Nie jest to pierwszy elektryczny jednoślad w Biedronce (dotychczas pojawiły się tam m.in. propozycje od MOTUS). Zaskakująca jest sama oferta cenowa, ponieważ dokonując zakupu od 16 do 30 kwietnia, możemy skorzystać z kodu BONUS1500. Uprawnia on do naprawdę sporej zniżki i obniża cenę hulajnogi do 3499 zł 1999 zł. W celu porównania konkurencyjności

zajrzeliśmy m.in. na Ceneo. Tam, ceny wahają się od 2999 do 3499 zł, tak więc propozycja w sklepie Biedronka Home jest najtańszą opcją na rynku.

Jeśli nie poruszałeś się wcześniej elektryczną hulajnogą, zajrzyj do naszego wpisu: Jak legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną - przepisy, wymagania sprzętowe.