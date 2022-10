Biedronka: w ofercie pojawiły się laptopy znanej marki w promocyjnej cenie! O jakie sprzęty chodzi?

Internetowy sklep Biedronka Home codziennie zaskakuje nas swoją ofertą. Tym razem w sprzedaży pojawiły się dwa ciekawe urządzenia znanej marki. Zobaczcie, o jakich sprzętach mowa.

Biedronka Home to długo wyczekiwana platforma sprzedażowa online - co prawda, w ofercie nie znajdziemy produktów spożywczych, ale za to do dyspozycji mamy szeroki wybór urządzeń, gadżetów i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu. Sklep codziennie zaskakuje nas nowościami. W sprzedaży pojawił się na przykład telewizor Samsunga, smartfon TCL, tablet TCL czy urządzenia marki Hyundai. Ale na tym nie koniec -w najnowszej ofercie pojawiły się właśnie dwa laptopy Dynabook (Toshiba). Co to za modele? Ile kosztują? Przyjrzyjmy się im bliżej.

Źródło: Biedronka Home

Laptop Toshiba Portégé X40-J-11M

Laptop Portégé X40-J-11M marki Dynabook (uprzednio TOSHIBA PC Company) został wyposażony procesor Intel Core i5 jedenastej generacji z 8 GB RAM-u, 256 GB wbudowanej pamięci oraz szybki dysk SSD. Urządzenie posiada ekran o przekątnej 14 cala z cienką ramkę i nieodblaskowym wyświetlaczem. Poza tym, do dyspozycji mamy pełnowymiarową podświetlaną klawiaturę kafelkową. Wewnątrz znajdziemy takie funkcje i rozwiązania, jak np.: szklana płytka SecurePad™ z czytnikiem linii papilarnych i technologią AccuPoint™, nowa technologia chłodzenia Separated Airflow, kamera HD z 2 mikrofonami, głośniki stereo z systemem dźwięku Dolby Atmos™ czy najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa.

Specyfikacja:

nieodblaskowy ekran 14” Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080

mocny procesor Intel® Core™ i5-1135G7 jedenastej generacji

pamięć RAM DDR4 3200 MHz 8 GB

dysk SSD M.2 256 G

bateria litowo-polimerowa 4-ogniwowa

maksymalny czas pracy do 12 godzin

kamera HD z technologią Dual Mic do korzystania z funkcji Cortana and Skype™ for Business

głośniki stereo z systemem dźwięku Dolby Atmos™

bezramkowa matowoczarna pełnowymiarowa podświetlana klawiatura kafelkowa

wybudzanie przy użyciu linii papilarnych

technologię chłodzenia Separated Airflow

szklana płytka SecurePad™ z czytnikiem linii papilarnych i technologią AccuPoint™

karta graficzna Intel® Iris® Xe Graphics

karta sieciowa Intel® Wi-Fi 6 AX201 802.11ax

system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit

funkcje zabezpieczeń: hasło użytkownika, hasło nadzorcy, hasło dysku twardego na żądanie, port na Secure Cable Lock, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych, zaawansowane szyfrowanie (TPM 2.0), obsługa technologii Windows Hello, obsługa technologii Intel® Authenticate, autorski system BIOS, zasuwka na kamerę internetową

Aktualnie laptop w Biedronce został przeceniony i kosztuje nie 5899 zł, a 4899 zł - przejdź do sklepu

Źródło: Biedronka Home

Laptop Toshiba Dynabook Satellite Pro C50-H-11E

To drugi, nieco tańszy, model tego samego producenta. Laptop posiada procesor Intel Core i5 dziesiątej generacji z 8 GB RAM-u, 256 GB wbudowanej pamięci oraz dysk SSD. Maksymalny czas pracy na jednym naładowaniu, jak podaje producent, to ok. 8 godzin. Urządzenia zostało wyposażone ekran o przekątnej 15,6 cala z cienką ramką. Do dyspozycji mamy kamerę HD z 2 mikrofonami, głośniki stereo, duży clickpad czy złącze USB-C.

Specyfikacja:

nieodblaskowy ekran 15,6” Full HD IPS o wysokiej jasności z interfejsem eDP™, bocznym oświetleniem LED i proporcjami 16:9

grubość tylko 19,7 mm

waga tylko 1,76 kg

mocny procesor Intel® Core™ i5-1035G1 dziesiątej generacji

pamięć RAM DDR4 3200 MHz 8 GB

dysk SSD M.2 256 G

bateria litowo-polimerowa 2-ogniwowa 45,6 Wh

maksymalny czas pracy do 8 godzin 25 minut

kamera HD z technologią Dual Mic do korzystania z funkcji Cortana and Skype™ for Business

głośniki stereo

bardzo duży clickpad

specjalna powłoka antybakteryjna

zintegrowana karta graficzna Intel® UHD Graphics

karta sieciowa Intel 11ac+agn+BT (1x1)

system operacyjny Windows 10 Home 64-bit

Aktualnie laptop w Biedronce został przeceniony i kosztuje nie 2999 zł, a 2399 zł - przejdź do sklepu

Warto również przyjrzeć się innym produktom, w sklepie znajdziemy:

Grzejnik, termowentylator ceramiczny GCL-2001

element grzejny PTC

2 moce grzewcze: 1000 W, 2000 W

wymiary bez podstawy: 18 x 18 x 61 cm

chłodny/ciepły/gorący nawiew do wyboru

ochrona przed przegrzaniem

przełącznik bezpieczeństwa

funkcja oscylacji

wyświetlacz

timer 12-godzinny

kontrola ekranu dotykowego

pilot

Wymiary: 19,5 x 20 x 65 cm

Waga: 1,9 kg

Cena: 489 zł - sprawdź

Grzejnik konwektorowy wolnostojący Basic

szybki sposób na ogrzanie pomieszczenia

3 opcje grzania

regulowany termostat

zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wymiary: 38,5 x 53 x 20 cm

Sposób użycia: nie zakrywać

Waga: 1,92 kg

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 230 V

Certyfikaty: CE

Cena: 149 zł - 139 zł - sprawdź

Powerbank BASEUS 20000 mAh

Wysoka moc 20 000 mAh

Ładowanie trzech urządzeń jednocześnie

Sprawdzi się podczas wyjazdów w góry lub w miejsca bez dostępu do źródła energii

Moc: 15 W

Pojemność baterii: 20 000 mAh / 3,7 V 74Wh

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: 5V/2A

Wejścia: micro-USB

Wyjścia: 2 x USB, USB-C

Cena: 98,90 zł - sprawdź

Smartband RunFit

Wymiary: 2 x 1 x 25 cm

Sposób użycia: Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi; Aby korzystać z wszystkich funkcji urządzenia należy zainstalować w nim kartę SIM oraz pobrać aplikację na swój telefon

Waga: 0,023 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: smartband ze złączem USB do ładowania ukrytym w pask; instrukcja obsługi

Rodzaj wyświetlacza: TFT kolorowy

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 0,96''

Pojemność baterii: 90 mAh

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Zasilanie: Złącze USB A

Bluetooth: 5.0

Wodoodporny: tak

Cena: 79,90 zł - sprawdź

Słuchawki True Wireless Spirit Chop

Wymiary: 9 x 19,5 x 3,5 cm

Sposób użycia: Aby sparować słuchawki ze smartfonem przez Bluetooth®, obie części muszą być wyjęte z mobilnej stacji ładującej i sparowane za pierwszym razem. Jeśli nie, dojdzie do sparowania tylko jednej słuchawki. Stosuj się do instrukcji obsługi. Smartfon z Bluetooth® w wersji 4.2 bądź nowszej.

Waga: 0.041 kg

Ilość elementów: 5

Opis elementów: słuchawki Bluetooth® 'Spirit Chop', mobilna stacja ładująca, 3 pary silikonowych nakładek na muszle w różnych rozmiarach (S/M/L), kabel micro-USB, instrukcja obsługi

Pojemność baterii: czas rozmów, czas odtwarzania muzyki: 4 h

Kompatybilność z Android: Tak

Kompatybilność z iOS: Tak

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: gniazdo Micro USB

Bluetooth: Bluetooth-Headset

Wodoodporny: odporność na wilgoć i zabrudzenia IPX4

Cena: 84,90 zł - sprawdź