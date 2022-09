Biedronka z coraz lepszą ofertą. Do sprzedaży trafił telewizor popularnej marki

Sklep internetowy Biedronka Home dopiero się rozkręca, ale już teraz możemy liczyć na atrakcyjne okazje. Do sprzedaży trafił właśnie 50-calowy telewizor popularnej marki. Sprawdzamy, jak się prezentuje.

Sklep internetowy Biedronka Home to nowa platforma sprzedażowa, która umożliwia zakup wybranych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. Nie zabrakło również elektroniki oraz gadżetów, które kupimy w niskich cenach. Pojawiają się też wyjątkowe okazje, takie jak np. telewizor Samsung Smart TV UE50AU7192, który trafił właśnie do sprzedaży i kosztuje aktualnie 2299 zł.

Samsung Smart TV UE50AU7192 - specyfikacja:

Kolor: czarny

Wymiary: 117 x 6 x 65 cm (bez podstawy)

Waga: 11.6 kg

Rodzaj wyświetlacza: 3840 x 2160 px

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 50"

Moc: 2 x 10 W

Energy efficiency class: G

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: Tak

Napięcie: 230 V

Wejścia: Lan:1, USB 2.0: 1, moduł CI+, HDMI:3

Matryca z technologią HDR 10 Plus

Połącznie z internetem Smart TV

Standard dźwięku: Dolby Digital

Łączność: WiFi, Bluetooth 4.2.

Mocowanie: standard VESA

Oprócz tego warto zajrzeć do pozostałych ofert w sklepie Biedronka Home. Interesującym produktem w dobrej cenie mogą okazać się też przykładowo:

Wentylator kolumnowy za 179 zł

Zobacz również:

Słuchawki bezprzewodowe TCL Moveaudio S106 za 99 zł.

Klawiatura i mysz bezprzewodowa za 79,90 zł.

Niszczarka do papieru za 79,90 zł.

Głośnik Bluetooth HYKKER za 59,90 zł.

Ładowarka sieciowa PD+QC, 45 W za 79,90 zł.

Stacja pogodowa z monochromatycznym wyświetlaczem za 59,90 zł.

Radio kuchenne z Bluetooth za 119 zł.

Bezbateryjny dzwonek bezprzewodowy za 49,99 zł

Urządzenie wielofunkcyjne HP deskjet 2710E, drukarka atramentowa za 199 zł

Wentylator podłogowy z pilotem za 219 zł

MPM Ekspres przelewowy do kawy, 950 W, MKW-05 za 169 zł

Jeśli chcecie się dowiedzieć ile kosztuje dostawa i jak dokonać zakupu, zajrzyjcie pod ten link.