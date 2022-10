Biedronka z coraz lepszą ofertą. W sklepie znajdziesz telewizor popularnej marki

Sklep internetowy Biedronka Home dopiero się rozkręca, ale już teraz możemy liczyć na atrakcyjne okazje. Do sprzedaży trafił właśnie 50-calowy telewizor popularnej marki. Sprawdzamy, jak się prezentuje.

Sklep internetowy Biedronka Home to nowa platforma sprzedażowa, która umożliwia zakup wybranych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. Nie zabrakło również elektroniki oraz gadżetów, które kupimy w niskich cenach. Pojawiają się też wyjątkowe okazje, takie jak np. telewizor Samsung Smart TV UE50AU7192, który trafił właśnie do sprzedaży.

Samsung Smart TV UE50AU7192

To 50-calowy telewizor z ekranem o rozdzielczości 3840 x 2160 px. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart, matrycę HDR 10 Plus oraz standard dźwięku Dolby Digital. Z telewizorem połączymy się za pomocą Wi-Fi oraz Bluetooth. Do dyspozycji mamy wejścia: Lan, USB 2.0, moduł CI+ oraz HDMI (x3). Telewizor możemy powiesić na ścianie za pomocą uchwytów VESA.

Specyfikacja:

Kolor: czarny

Wymiary: 117 x 6 x 65 cm (bez podstawy)

Waga: 11.6 kg

Rodzaj wyświetlacza: 3840 x 2160 px

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 50"

Moc: 2 x 10 W

Energy efficiency class: G

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: Tak

Napięcie: 230 V

Wejścia: Lan:1, USB 2.0: 1, moduł CI+, HDMI:3

Matryca z technologią HDR 10 Plus

Połącznie z internetem Smart TV

Standard dźwięku: Dolby Digital

Łączność: WiFi, Bluetooth 4.2.

Mocowanie: standard VESA

Aktualnie telewizor kosztuje 2299 zł - znajdziecie go pod tym linkiem.

ELEKTRONIKA W BIEDRONKA HOME

To, co jeszcze powinno wydać Wam się interesujące to informacja, że do oferty trafił także tablet TCL oraz laptopy marki Dynabook Toshiba.

Oprócz tego warto zajrzeć do pozostałych ofert w sklepie Biedronka Home. Interesującym produktem w dobrej cenie mogą okazać się też:

Słuchawki douszne TWS IK_ES-3524E za 69,90 zł

Ładowarka indukcyjna, stojak 3w1 za 109 zł

Smartfon TCL 30+ za 889 zł

Telefon komórkowy HAMMER CROSS za 179 zł

Klawiatura mechaniczna MK870 Raptor, RGB za 199 zł

Odkurzacz pionowy, akumulatorowy Berlinger Haus za 799 zł

Wentylator kolumnowy za 179 zł

Słuchawki bezprzewodowe TCL Moveaudio S106 za 99 zł.

Klawiatura i mysz bezprzewodowa za 79,90 zł.

Niszczarka do papieru za 79,90 zł.

Głośnik Bluetooth HYKKER za 59,90 zł.

Ładowarka sieciowa PD+QC, 45 W za 79,90 zł.

Stacja pogodowa z monochromatycznym wyświetlaczem za 59,90 zł.

Radio kuchenne z Bluetooth za 119 zł.

Bezbateryjny dzwonek bezprzewodowy za 49,99 zł

Urządzenie wielofunkcyjne HP deskjet 2710E, drukarka atramentowa za 199 zł

Wentylator podłogowy z pilotem za 219 zł

MPM Ekspres przelewowy do kawy, 950 W, MKW-05 za 169 zł

Jeśli chcecie się dowiedzieć ile kosztuje dostawa i jak dokonać zakupu, zajrzyjcie pod ten link.