Biedronka z kolejnym hitem. Tego sprzętu nie może zabraknąć na żadnej imprezie

Nie sposób pominąć nowej oferty Biedronki, w której pojawiły się dwa funkcjonalne urządzenia audio w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprawdzamy szczegóły.

Sklep internetowy Biedronki stale się rozwija, a do oferty co chwilę dodawane są nowe produkty i to w bardzo atrakcyjnych cenach. Naszą uwagę przykuł ostatnio niedrogi smartwatch czy smartfon znanej marki. Nie sposób też przejść obojętnie obok codziennych promocji dostępnych są w sklepie online. Dzisiaj jednak warto przyjrzeć się jeszcze innym sprzętom, które trafiły do sprzedaży - chodzi o głośniki bezprzewodowe z mikrofonem. Przyjrzyjmy się im bliżej.

HYKKER - głośnik bezprzewodowy karaoke z mikrofonem

Głośnik bezprzewodowy marki HYKKER to urządzenie, które może przydać się na każdej domówce. Pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio ze smartfona za pomocą połączenia Bluetooth lub za przez złącze AUX. Został wyposażony w USB, karty micro SD oraz radio. To, co powinno zainteresować niektórych imprezowiczów, to obecność mikrofonu do karaoke. Nie zabrakło także podświetlenia LED.

Zobacz również:

Specyfikacja:

Moc: 15 W + 2 x 5W

Pojemność baterii: Li-ion 3,7 V ⎓ 2400 mAh, 8,88 Wh

Okres gwarancji (lata): 3

Certyfikaty: TUV

Aktualnie głośnik można kupić w sklepie Biedronka Home za 169 zł - przejdź do sklepu.

MOEVI - głośnik bezprzewodowy karaoke z mikrofonem

W ofercie pojawił się także inny model głośnika bezprzewodowego, tym razem od marki MOEVI. To nieco mocniejszy sprzęt (70 W), który został wyposażony w Bluetooth (zasięg do 10 metrów), wejście AUX, USB, micro SD oraz 2x jack ¼. Na panelu sterującym znajdziemy możliwość przełączania trybów, zmiany tonów czy podświetlenia. W zestawie znajdziemy pilota. Do dyspozycji mamy również mikrofon.

Specyfikacja:

Moc: 70 W

Pojemność baterii: Li-ion 7,4 V ⎓ 4400 mAh, 32,56 Wh

Okres gwarancji (lata): 3

Certyfikaty: TUV

Głośnik MOEVI kosztuje aktualnie w sklepie Biedronka Home 379 zł - przejdź do sklepu

Warto także zwrócić uwagę na:

Głośnik Bluetooth MOEVI

zestaw zawiera: głośnik Bluetooth, przewód USB-C

wysoka jakość dźwięku

krótki czas ładowania

wodoodporność IPX7

niewielki rozmiar ułatwiający przenoszenie

prosty i intuicyjny w obsłudze

wymiary: 9,7 x 10,5 x 21,5 cm

pojemność baterii: Li-ion 7,2 V ⎓ 2000 mAh, 14,4 Wh, wbudowana

okres gwarancji (lata): 3

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

Głośnik boombox MOEVI

Uchwyt do przenoszenia

Eleganckie gumowe wykończenie

Podświetlenie RGB

Moc: 50 W

Pojemność baterii: Li-ion 7,4 V ⎓ 3600 mAh, 26,64 Wh

Okres gwarancji (lata): 3

Cena: 229 zł - przejdź do sklepu

Soundbar JBL 2.0 All-In-One

2 kanały

Bluetooth

technologia Dolby Digital

złącza: HDMI, USB, wejście optyczne

wymiary: 61,4 x 5,8 x 9

moc: 80 W

Cena: 799 zł - przejdź do sklepu

Głośnik Bluetooth HYKKER

Możliwość odtwarzania z różnych źródeł do wyboru: telefon, nośnik USB, karta micro SD oraz radio FM.

Pojemna, wbudowana bateria zapewnia odtwarzanie do 5 godzin.

Modny design, poręczny

Moc: 10 W

Pojemność baterii: 1200 mAh

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Bateria

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Cena: 59,90 zł - 44,99 zł - przejdź do sklepu

Mikrofon z głośnikiem Bluetooth SETTY

Regulacja głośności

Możliwość modyfikacji głosu

Wyjście AUX

Bezprzewodowy

Pojemność baterii: 1500 mAh

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Zasilanie: Złoącze micro USB

Bluetooth: 4.0