Biedronka zaskoczyła kierowców. Te praktyczne gadżety kupisz teraz w promocyjnej cenie

W aktualnej ofercie Biedronki pojawiło się kilka ciekawych urządzeń, które powinno zainteresować przede wszystkim kierowców. Z pewnością warto wyposażyć swoje auto w tego typu sprzęt. O jakich gadżetach mowa?

Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, jednak jak możemy zauważyć, nie wszyscy kierowcy stosują się do wytyczonych przepisów oraz zasad ruchu drogowego. To z kolei często prowadzi do wypadków czy kolizji. Nieoczekiwana sytuacja podczas podróży autem może zdarzyć się każdemu, ale niestety nie zawsze jesteśmy w stanie udowodnić, co dokładnie się wydarzyło. Z pomocą przychodzą wideorejestratory samochodowe. W ofercie Biedronki pojawiło się kilka modeli takich urządzeń, które aktualnie można kupić w promocyjnej cenie. Jakie funkcje i możliwości posiada?

Kamera samochodowa Xblitz Z9

Za pomocą tego urządzenia nagramy materiały wideo w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i z szerokim polem widzenia - kąt nagrywania wynosi w tym przypadku 140 stopni. Dodatkowo, kamera została wyposażona w funkcję WDR (Wide Dynamic Range), co oznacza, że nawet w niekorzystnych warunkach obraz będzie dobrej jakości. Jeśli w pobliżu samochodu zostanie wykryty ruch, kamera automatycznie się uruchomi. Odpowiada za to funkcja detekcji ruchu. Wszystkie materiały nagrywane są w pętli, a więc archiwalne pliki są na bieżąco usuwane, dzięki czemu nie trzeba martwić się o brak miejsca. Jeśli jednak dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze (kolizja czy nagłe hamowanie) uruchomi się G-sensor, który zapamięta dane wideo w pamięci urządzenia. Wideorejestrator automatycznie włączy się po uruchomieniu silnika i zakończy nagrywanie po zgaszeniu. Kamera została wyposażona w 2-calowy wyświetlacz, czytnik kart pamięci microSD oraz uchwyt umożliwiający wygodne zamocowanie sprzętu w wybranym miejscu.

Aktualnie wideorejestrator Xblitz Z9 jest dostępny w sklepie Biedronka Home w promocyjnej cenie za 215 zł i jest to najniższa cena, jaką udało mi się znaleźć.

Wideorejestrator Xblitz S7 Duo

Kamera samochodowa umożliwiająca nagrywanie w jakości Full HD w zakresie do 170 stopni. Obraz rejestrowany jest w trybie ciągłym, więc nie musimy martwić się o brak miejsca w pamięci urządzenia - nowe pliki są nadpisywane nad starymi. W razie kolizji czy ostrego hamowania wideo zostanie zapamiętane dzięki specjalnej funkcji G-sensor. Nie zabrakło też detektora ruchu - kamera włączy nagrywanie w momencie, gdy w pobliżu samochodu zostanie wykryty jakiś ruch. Do dyspozycji mamy też tylną kamerę, która umożliwia śledzenie obrazu za samochodem. Może posłużyć jako kamera cofania. Co istotne, jest wodoodporna, więc można ją umieścić na zewnątrz auta.

Aktualnie kamera Xblitz S7 Duo kosztuje w Biedronce 329 zł.

Kamera samochodowa Dual View Xblitz

Kamera ta umożliwia jednoczesne nagrywanie obrazu z trasy oraz z wnętrza auta. Mamy tutaj dwa obiektywy, które umożliwiają taki sposób rejestracji, także w nocy (kamera jest wyposażona w cztery diody na podczerwień). Takie rozwiązanie można przydać się szczególnie zawodowym kierowcom, np. kurierom czy taksówkarzom. Materiały nagrywane są w jakości Full HD, a do tego urządzenie jest wyposażone w funkcję WDR (Wide Dynamic Range), dzięki czemu nawet w słabych warunkach oświetleniowych wideo będzie wyraźne. Do tego mamy też system ostrzegania ADAS - w razie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze uruchomi się specjalny alarm. Podobnie jak w przypadku powyżej opisanych modeli, wideorejestrator posiada G-sensor oraz detektor ruchu. Nie zabrakło też trybu parkingowego. Kamera obsługuje czytnik pamięci microSD.

Aktualnie kamerę Dual View Xblitz kupimy w sklepie Biedronka Home za 315 zł.

Marka Xblitz w Biedronce - co jeszcze?

Alkomat elektroniczny za 215 zł

W zestawie: alkomat elektrochemiczny, 5 ustników, instrukcja, baterie

Pamięć do 10 ostatnio wykonanych pomiarów

5-letnia gwarancja

Darmowa profesjonalna kalibracja przez pierwszy rok

Zasilanie bateryjne (baterie AAA)

Rozdzielacz samochodowy R8 Power Charge za 99 zł

Pięć portów USB: 2x Power Delivery typu c, 1x Quick Charge USB A, 2x standardowe USB

Trzy gniazda zapalniczki 12/24 V

Podświetlane przyciski do włączania i wyłączania zasilania

Rozdzielacz samochodowy R2 Quick Charge za 45,90 zł

dwa gniazda USB: QC 3.0 i z funkcją Smart IC

dwa gniazda 12/24V

podświetlenie gniazd

