Biedronka zaskoczyła kierowców. Ten praktyczny gadżet kupisz teraz w promocyjnej cenie

W aktualnej ofercie Biedronki pojawiło się kilka ciekawych urządzeń, które powinno zainteresować przede wszystkim kierowców. Z pewnością warto wyposażyć swoje auto w tego typu sprzęt. O jakich gadżetach mowa?

Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, jednak jak możemy zauważyć, nie wszyscy kierowcy stosują się do wytyczonych przepisów oraz zasad ruchu drogowego. To z kolei często prowadzi do wypadków czy kolizji. Nieoczekiwana sytuacja podczas podróży autem może zdarzyć się każdemu, ale niestety nie zawsze jesteśmy w stanie udowodnić, co dokładnie się wydarzyło. Z pomocą przychodzą wideorejestratory samochodowe. W ofercie Biedronki pojawiło się takie urządzenie, które aktualnie można kupić w promocyjnej cenie. Jakie funkcje i możliwości posiada?

Kamera samochodowa Xblitz Z9

Za pomocą tego urządzenia nagramy materiały wideo w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i z szerokim polem widzenia - kąt nagrywania wynosi w tym przypadku 140 stopni. Dodatkowo, kamera została wyposażona w funkcję WDR (Wide Dynamic Range), co oznacza, że nawet w niekorzystnych warunkach obraz będzie dobrej jakości. Jeśli w pobliżu samochodu zostanie wykryty ruch, kamera automatycznie się uruchomi. Odpowiada za to funkcja detekcji ruchu. Wszystkie materiały nagrywane są w pętli, a więc archiwalne pliki są na bieżąco usuwane, dzięki czemu nie trzeba martwić się o brak miejsca. Jeśli jednak dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze (kolizja czy nagłe hamowanie) uruchomi się G-sensor, który zapamięta dane wideo w pamięci urządzenia. Wideorejestrator automatycznie włączy się po uruchomieniu silnika i zakończy nagrywanie po zgaszeniu. Kamera została wyposażona w 2-calowy wyświetlacz, czytnik kart pamięci microSD oraz uchwyt umożliwiający wygodne zamocowanie sprzętu w wybranym miejscu.

Zobacz również:

Aktualnie wideorejestrator Xblitz Z9 jest dostępny w sklepie Biedronka Home w promocyjnej cenie za 215 zł i jest to najniższa cena, jaką udało mi się znaleźć.

Podobne urządzenie znajdziesz na tej stronie.

Marka Xblitz w Biedronce - co jeszcze?

Alkomat elektroniczny za 215 zł

W zestawie: alkomat elektrochemiczny, 5 ustników, instrukcja, baterie

Pamięć do 10 ostatnio wykonanych pomiarów

5-letnia gwarancja

Darmowa profesjonalna kalibracja przez pierwszy rok

Zasilanie bateryjne (baterie AAA)

Rozdzielacz samochodowy R8 Power Charge za 99 zł

Pięć portów USB: 2x Power Delivery typu c, 1x Quick Charge USB A, 2x standardowe USB

Trzy gniazda zapalniczki 12/24 V

Podświetlane przyciski do włączania i wyłączania zasilania

Rozdzielacz samochodowy R2 Quick Charge za 45,90 zł

dwa gniazda USB: QC 3.0 i z funkcją Smart IC

dwa gniazda 12/24V

podświetlenie gniazd

Sprawdźcie także: Amazon odpalił świetną promocję. Jedyna taka okazja, aby kupić to popularne urządzenie w tak niskiej cenie