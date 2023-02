Biedronka zaskoczyła kierowców. Ten praktyczny gadżet kupisz za około stówkę

W aktualnej ofercie Biedronki pojawiło się niedrogie urządzenie, które powinno zainteresować przede wszystkim kierowców. Z pewnością warto wyposażyć swoje auto w tego typu sprzęt. O jakim gadżecie mowa?

Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, jednak jak możemy zauważyć, nie wszyscy kierowcy stosują się do wytyczonych przepisów oraz zasad ruchu drogowego. To z kolei często prowadzi do wypadków czy kolizji. Nieoczekiwana sytuacja podczas podróży autem może zdarzyć się każdemu, ale niestety nie zawsze jesteśmy w stanie udowodnić, co dokładnie się wydarzyło. Z pomocą przychodzą wideorejestratory samochodowe. W ofercie Biedronki pojawił się właśnie taki sprzęt - rejestrator samochodowy marki PRIME3, który jest dostępny od teraz w sklepie internetowym Biedronka Home. Przyjrzyjmy się, czym charakteryzuje się urządzenie i jakie funkcje posiada.

Rejestrator samochodowy CVR31 Full HD PRIME3

Za pomocą wideorejestratora Forever możemy nagrywać przejazdy w rozdzielczości Full HD (w rozdzielczościach 1920 x 1080P\1280 x 720P\640 x 480P\VGA (30 fps)). Urządzenie zostało wyposażone w obiektyw szerokokątny 140°, mikrofon oraz w detektor ruchu - gdy tylko kamera wykryje ruch, uruchomi się rejestrator. Do dyspozycji mamy też funkcję G-Sensor - w sytuacji nagłego hamowania samochodu lub mocnego uderzenia, blokuje pliki wideo, który rozpoczął się 10 sekund przed wypadkiem i skończył 1, 2, 3 lub 5 minut po nim (w zależności od ustawień). W ten sposób film zapisuje się jako specjalny plik, który nie zostanie objęty nagrywaniem w pętli. Mamy też mointoring parkowania, co oznacza, że kamera automatycznie włącza nagrywanie w momencie, gdy samochód będzie się przemieszczał czy zostanie uderzony. Rejestrator posiada wyświetlacz LCD o przekątnej 1,5-cala i obsługuje karty o maksymalnej pojemności 32 GB. Urządzenie CVR31 PRIME3 zostało wyposażone w akumulator o pojemności 180 mAh, zasilany za pomocą złącza mini USB 2.0, bezpośrednio z gniazda zapalniczki.

Zobacz również:

Główne cechy:

nagrywanie trasy w Full HD i zapisywanie na karcie pamięci microSD

obiektyw szerokokątny 140°

zapis w rozdzielczościach 1920 x 1080P \ 1280 x 720P \ 640 x 480P \ VGA (30 fps)

wbudowany mikrofon, który pozwala także na zapis dźwięku

obsługuje karty o maksymalnej pojemności 32 GB (brak karty microSD w zestawie)

materiał można nagrywać w pętli 1, 2, 3 lub 5-minutowej

detektor ruchu

G-Sensor

monitoring parkowania

Cena

Aktualnie urządzenie jest dostępne w sklepie internetowym Biedronka Home w cenie za 129 zł.

Większy wybór rejestratorów samochodowych znajdziecie też na tej stronie.

W sklepie online znajdziecie więcej gadżetów i akcesoriów do samochodu, np.:

Ładowarka samochodowa PD SETTY za 49,90 zł

System Power Delivery

Dwa porty ładowania

Sprawdź też na Amazon.

Transmiter FM Bluetooth BASEUS za 54,90 zł

Odtwarza muzykę przez radio samochodowe lub telefon

Możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym

Typ karty pamięci: microSD

Wyjścia: 2 x USB

Sprawdź też na Amazon.

Uchwyt samochodowy indukcyjny BASEUS za 99 zł

Pasuje na smartfony 4" - 6,5"

Stabilne utrzymanie telefonu dzięki trójkątnej konstrukcji

Moc: 15 W

Sprawdź też na Amazon.

Powerbank BASEUS, 10 000 mAh

Umożliwia ładowanie 3 urządzeń jednocześnie

Pokryty wytrzymałą powłoką

Moc: 15 W

Pojemność baterii: 10000 mAh / 3,7 V 37Wh

Zasilanie: 5V/2A

Wejścia: micro-USB

Wyjścia: 2 x USB, USB-C

Sprawdź też na Amazon.

Warto również sprawdzać codzienne promocje na wybrane urządzenia.