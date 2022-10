Biedronka zaskoczyła kierowców. Ten praktyczny gadżet kupisz za stówkę

W aktualnej ofercie Biedronki pojawiło się niedrogie urządzenie, które powinno zainteresować przede wszystkim kierowców. Z pewnością warto wyposażyć swoje auto w tego typu sprzęt.

Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, jednak jak możemy zauważyć, nie wszyscy kierowcy stosują się do wytyczonych przepisów oraz zasad ruchu drogowego. To z kolei często prowadzi do wypadków czy kolizji. Nieoczekiwana sytuacja podczas podróży autem może zdarzyć się każdemu, ale niestety nie zawsze jesteśmy w stanie udowodnić, co dokładnie się wydarzyło. Z pomocą przychodzą wideorejestratory samochodowe. W najświeższej ofercie Biedronki pojawił się właśnie taki sprzęt - kamera samochodowa marki Forever. Przyjrzyjmy się jakie funkcje i możliwości posiada.

Kamera samochodowa Forever

Za pomocą wideorejestratora Forever możemy nagrywać przejazdy w rozdzielczości Full HD (wybór rozdzielczości wideo dostępny jest dla 1080p, 720p, VGA) oraz wykonywać zdjęcia (dostępne formaty to: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M). Kamera pozwala nagrywać w pętli, wykrywać ruch oraz posiada tryb parking. W przypadku kolizji urządzenie uruchamia sensor G, który zarejestruje obraz.

Do dyspozycji mamy: przycisk POWER, przycisk do góry, przycisk w dół, przycisk M oraz RESET. Dodatkowo gadżet został wyposażony w miejsce na kartę micro SD oraz diodę wskazującą stan baterii. Wyświetlacz kamery ma 2,2”, więc nie należy do największych, ale "na szybko" możemy przejrzeć nagrane wideo.

Urządzenie posiada trzy podstawowe tryby pracy:

Tryb wideo – służy do wykonywania nagrań wideo

– służy do wykonywania nagrań wideo Tryb foto – służy do wykonywania zdjęć

– służy do wykonywania zdjęć Tryb podglądu – służy do podglądu wykonany nagrań wideo i zdjęć

A także zaawansowane tryby pracy, a dokładniej:

Wykrywanie ruchu – po włączeniu tej funkcji w menu ustawień urządzenie automatycznie uruchamia nagrywanie wideo przy wykryciu ruchu w polu widzenia kamery.

– po włączeniu tej funkcji w menu ustawień urządzenie automatycznie uruchamia nagrywanie wideo przy wykryciu ruchu w polu widzenia kamery. Tryb parking (monitoring parkowania) – po włączeniu tej funkcji w menu ustawień kamera po wyłączeniu przechodzi w stan czuwania, w którym włącza nagrywanie jeśli wykryje ruch (np. kołysanie) samochodu.

– po włączeniu tej funkcji w menu ustawień kamera po wyłączeniu przechodzi w stan czuwania, w którym włącza nagrywanie jeśli wykryje ruch (np. kołysanie) samochodu. G-Sensor – po włączeniu tej funkcji w menu ustawień automatycznie uruchamia nagrywanie wideo po wykryciu nagłych zmian w przyspieszeniu samochodu.

– po włączeniu tej funkcji w menu ustawień automatycznie uruchamia nagrywanie wideo po wykryciu nagłych zmian w przyspieszeniu samochodu. Po podłączeniu kamery do komputera przy pomocy przewodu USB (brak w zestawie) urządzenie umożliwia pracę w dwóch dodatkowych trybach: tryb pamięć – pozwala na korzystanie z urządzenia z zainstalowaną kartą pamięci jak z pamięci masowej; tryb kamera – pozwala na korzystanie z urządzenia jak z kamerki internetowej

Dodatkowe funkcje

Czas nagrywania można podzielić na segmenty o długości jednej, dwóch, trzech lub pięciu minut. Urządzanie wykrywa ruch, co w praktyce oznacza, że włącza i wyłącza funkcję nagrywania wideo po wykryciu ruchu. Możliwe jest dobranie balansu bieli: auto, światło słoneczne, chmury, żarówka, fluorescencja, a nawet ostrości (wysoka, normalna, łagodna). Kamera wygasza się automatycznie po braku aktywności: trzy, pięć i dziesięć minut. Kamera może wyłączyć się automatycznie po określonym czasie braku aktywności: jedna lub trzy minuty. Dodatkowo, Kamera samochodowa marki Forever posiada funkcję godziny, daty, wyboru języka, formatowania karty pamięci oraz wyboru wersji oprogramowania, a także dzięki przyciskowi RESET przywraca ustawienia fabryczne.

Zestaw zawiera kamerę, uchwyt z przyssawką, adapter samochodowy oraz instrukcję obsługi.

Cena

Aktualnie urządzenie jest dostępne w sklepie Biedronka w cenie 99 zł - przejdź do sklepu

